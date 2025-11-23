Η FIBA απέτισε φόρο τιμής στον Δημήτρη Διαμαντίδη, θυμίζοντας το θρυλικό του status ως “game changer”, μέσα από μια ιστορική ατάκα του Κόμπι Μπράιαντ.

Στην επίσημη ανάρτηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, περιλαμβάνονται εντυπωσιακές στιγμές του Διαμαντίδη από τον ημιτελικό του Μουντομπάσκετ 2006 στην Ιαπωνία, όταν η Εθνική Ελλάδας είχε νικήσει την Team USA με 101-95.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA Basketball (@fiba)

Στην αρχή του βίντεο υπάρχει και μια εξομολόγηση του θρυλικού αστέρα του NBA από το 2019, όπου ανέφερε:

«Υπάρχει ένας παίκτης από το παρελθόν που αντιμετώπισα και θα ήθελα να τον είχα στην ομάδα μου. Το όνομά του είναι Δημήτρης Διαμαντίδης και είναι από την Ελλάδα».

Ενώ, στην συνέχεια του βίντεο από το 2019 ο αδικοχαμένος Μπράιαντ είχε πει:

«Τον εκτιμώ και θα μου άρεσε πολύ να τον είχα συμπαίκτη μου. Το ύψος και η εμβέλειά του, και όλα όσα μπορούσε να κάνει αμυντικά — θα μου άρεσε να είχα έναν ακόμα παίκτη στο πλάι μου για να πιέζουμε τους μικρούς πλέι μέικερ.»