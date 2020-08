Ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Βασίλης Σπανούλης είναι αναμφισβήτητα δύο παίκτες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τις εμφανίσεις και τις διακρίσεις τους. Μάλιστα τα αποτελέσματα που βγήκαν σε ψηφοφορία από τους φιλάθλους της FIBA αποτελούν μια τρανή απόδειξη για την αγωνιστική τους ποιότητα.

Η ψηφοφορία αυτή αφορούσε την ανάδειξη της Dream Team της 20ετίας 2000-2020 στην ιστορία των Eurobasket. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκαν και οι δύο Έλληνες γκαρντ.

Σημειώνεται ότι εκτός από αυτούς τους δύο παίκτες, την πεντάδα συμπληρώνουν οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Ντιρκ Νοβίτσκι και Πάου Γκασόλ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το σχετικό ποστ της FIBA που δείχνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

The Ultimate @EuroBasket Dream Team as selected by our fans!https://t.co/OFSCjY8Mf8

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 11, 2020