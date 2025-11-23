Ο Κώστας Κότσαρης μίλησε για την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, για την επανεμφάνιση του με τα «πράσινα», αλλά και για το στόχο πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στα κανάλια Novasports:

Για την αναγκαστική αλλαγή του Λαφόν και το ντεμπούτο του:

«Περαστικά στον Λαφόν. Δεν είναι ωραίος τρόπος για κανέναν ποδοσφαιριστή να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί επέστρεψα στην ομάδα της καρδιάς μου από το καλοκαίρι. Προηγήθηκαν δύσκολα χρόνια σ’ άλλες ομάδες και άλλη κατηγορία. Σημαντικό ότι κατάφερα να επιστρέψω. Είναι όνειρο μου από μικρός να αγωνιστώ με τον Παναθηναϊκό από την Ακαδημία να φορέσω τη φανέλα του».

Για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό:

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ήμασταν λίγο νευρικοί και δεν αρχίσαμε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και βάλαμε πολλά γκολ. Σημαντικό ότι δεν δεχθήκαμε γκολ και κρατήσαμε το μηδέν».

Για το τι είπε ο Μπενίτεθ στα αποδυτήρια:

«Δεν ξέρω τί είπε ο Μπενίτεθ γιατί ήμουν έξω για ζέσταμα, αλλά οι οδηγίες που έδωσε είχαν αποτέλεσμα. Δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της διακοπής και βγάλαμε ωραία πράγματα στον αγωνιστικό χώρο».

Για τον νέο προπονητή:

«Ο Μπενίτεθ μας υπολογίζει όλους και όλοι προσπαθούμε να δουλεύουμε. Έχουμε καλό κλίμα στα αποδυτήρια παρ’ όλο που έχουν υπάρξει δυσκολίες».

Για το πρωτάθλημα:

«Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα, θα παλέψουμε μέχρι τέλους»