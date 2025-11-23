Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Η ρομποτική εισέρχεται δυναμικά στην κορυφή της παγκόσμιας καινοτομίας. Η Figure AI, μια νεοσύστατη εταιρεία από την Καλιφόρνια, έγινε η πρώτη επιχείρηση που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ και καταφέρνει να μπει στη δεκάδα των πιο πολύτιμων ιδιωτικών εταιρειών στον κόσμο, σύμφωνα με την κατάταξη της CB Insights.

Ιδρυτής της Figure AI είναι ο Μπρετ Άντκοκ, γνωστός για τις προηγούμενες τεχνολογικές του επιχειρήσεις. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, η εταιρεία του εκτοξεύθηκε σε αποτίμηση 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια χρηματοδοτική σειρά C ύψους 1 δισ. δολαρίων που ηγήθηκε η Parkway Venture Capital.

Μεταξύ των στρατηγικών επενδυτών συγκαταλέγονται τεχνολογικοί γίγαντες όπως Nvidia, Intel, LG, Qualcomm, Salesforce, T-Mobile και Brookfield, ενώ σε προηγούμενους γύρους συμμετείχαν Microsoft, OpenAI και Τζεφ Μπέζος.

Ο Άντκοκ δηλώνει ότι η εταιρεία βρίσκεται «στη γραμμή εκκίνησης για να φέρει τους συνθετικούς ανθρώπους στον πραγματικό κόσμο». Στόχος του είναι να παραγάγει εκατομμύρια ανθρωποειδή, ικανά να αναλαμβάνουν εργασίες τόσο στο σπίτι όσο και στις επιχειρήσεις.

Η Figure AI έχει εγκαινιάσει το εργοστάσιο BotQ, με δυνατότητα παραγωγής 12.000 ρομπότ ετησίως, ενώ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα ίδια της τα ρομπότ για να κατασκευάζουν… άλλα ρομπότ, αυξάνοντας το επίπεδο αυτοματοποίησης.

Το δεύτερης γενιάς μοντέλο, Figure 2, διαθέτει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Helix, που συνδυάζει όραση, γλώσσα και κινητικό έλεγχο. Χάρη σε αυτό, τα ρομπότ έχουν μάθει να χειρίζονται αντικείμενα διαφορετικής υφής και σχήματος, να ταξινομούν δέματα, να τοποθετούν πιάτα σε πλυντήριο ή να διορθώνουν κινήσεις τους σε πραγματικό χρόνο — δεξιότητες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατες.

Εργασίες ακριβείας από τα ρομπότ

Η Figure AI ήδη συνεργάζεται με τη BMW, δοκιμάζοντας τα ρομπότ της στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Σπάρτανμπουργκ των ΗΠΑ, όπου εκτελούν εργασίες ακριβείας στην παραγωγή πλαισίων αυτοκινήτων. Παράλληλα, η συμφωνία με την Brookfield προβλέπει την εκπαίδευση των ρομπότ σε πραγματικά περιβάλλοντα — κατοικίες, γραφεία, αποθήκες — ώστε να μάθουν να κινούνται δίπλα σε ανθρώπους με ασφάλεια και ευελιξία.

Η εταιρεία βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως τον κρίσιμο παράγοντα για τη νέα γενιά «ανθρώπων-μηχανών». Ο Άντκοκ θεωρεί ότι η τεχνολογία βρίσκεται σε σημείο καμπής, καθώς η πρόοδος στο hardware, η ωρίμανση των νευρωνικών δικτύων και η έναρξη μαζικής παραγωγής επιτρέπουν πλέον το πέρασμα από τα εργαστήρια στην καθημερινή ζωή.

Κατά δήλωσή της η εταιρεία συμβολίζει την αναγέννηση της αμερικανικής ρομποτικής βιομηχανίας και την αυξανόμενη πίστη των επενδυτών ότι η εποχή των ανθρωποειδών, όπου τα ρομπότ θα εργάζονται, θα συνεργάζονται και θα μαθαίνουν δίπλα στον άνθρωπο, έχει μόλις αρχίσει.