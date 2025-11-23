Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, μαζί με την 4η ΕΜΟΔΕ και το Κλιμάκιο Αργυροχωρίου, προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) για πυρκαγιά σε καλαμιές παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου Ε65 κοντά στην Τάφρο και το ΣΕΑ Σταυρού.

Ο καπνός ήταν τόσο έντονος, ώστε η Αστυνομία διέκοψε για προληπτικούς λόγους προσωρινά την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα οχήματα που βρίσκονταν ήδη εντός του αποκλεισμένου τμήματος, οδηγήθηκαν μέσω παρακαμπτηρίων πίσω στην εθνική οδό. Την ίδια ώρα, η κίνηση εξετράπη υποχρεωτικά μέσα από την πόλη της Λαμίας, με αποτέλεσμα η δυτική είσοδος της πόλης να «φρακάρει». Η ουρά των οχημάτων ξεπέρασε τα 8 χιλιόμετρα, δημιουργώντας ασφυκτική συμφόρηση σε όλο το μέτωπο από τον Σταυρό έως την είσοδο της πόλης.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες και με το χρόνο, καθώς υπήρχε δυνατός αέρας και αρκετή καύσιμη ύλη από ξερά χόρτα και ελιές για να επεκταθεί, αλλά και για να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην κυκλοφορία. Λίγο μετά τις 3:30 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να ξαναδοθεί ο αυτοκινητόδρομος σε κυκλοφορία.

Ταυτόχρονα, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧΕ με δύο επιβάτες 50 μέτρα πιο κάτω στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport.gr, ο καπνός που «έπνιξε» τον αυτοκινητόδρομο, ευθύνεται πιθανότατα και για το ατύχημα, καθώς η ορατότητα ήταν αρχικά μηδενική και για απόσταση σχεδόν 1 χιλιομέτρου. Ευτυχώς πάντως οι αλλοδαποί επιβάτες του οχήματος κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους από το αναποδογυρισμένο τζιπ.