Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης στην Εύβοια κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Άνω Βάθειας, στον Δήμο Ερέτριας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το eviathema.gr , η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον ιεράς μονής στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα, εντοπίζοντας τη σορό ενός άνδρα εντός του οικοπέδου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του προήλθε από τις αναθυμιάσεις, τα εγκαύματα ή αν προϋπήρχε της πυρκαγιάς.