Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Λουτράκι, όταν ομάδα νεαρών συνεπλάκη και βγήκαν μαχαίρια.

Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, ήταν περίπου 4:30 τα ξημερώματα, όταν νεαροί από την Κόρινθο που διασκέδαζαν στο κατάστημα, συνεπλάκησαν μεταξύ τος. Στο επεισόδιο συμμετείχαν έξι άτομα και χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια. Ένας νεαρός τραυματίστηκε στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ευτυχώς, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους θαμώνες, όσο και στους περιοίκους, με περιπολικά και άνδρες του ΑΤ Λουτρακίου να σπεύδουν στο σημείο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες του επεισοδίου και να δώσουν καταθέσεις οι εμπλεκόμενοι. Την υπόθεση διερευνά πλέον το Τμήμα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Κορινθίας