Συμπλοκή μεταξύ δέκα ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Μουζάκι Καρδίτσας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό έγινε όταν δύο παρέες ήρθαν σε έντονο διαπληκτισμό, με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια.

Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε έξω από γνωστό μπαρ στο Μουζάκι. Μέχρι στιγμής, τα αίτια της έντασης παραμένουν άγνωστα, ενώ η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε Κέντρα Υγείας της Καρδίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι τραυματισμοί τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να είναι σοβαροί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, οι οποίες προχώρησαν σε προσαγωγές. Το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να κρατούσε μαχαίρι.