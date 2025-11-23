Στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ έχουν αναρτηθεί από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026.

Οι οδηγοί μπορούν να τα «κατεβάσουν» και να προχωρήσουν στην πληρωμή, είτε με κωδικούς TAXISnet, είτε — για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία — μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Πώς θα εκδώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε τέσσερα βήματα:

1. Μεταβείτε στη σελίδα myAADE.

2. Επιλέξτε: Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

3. Συμπληρώστε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και το έτος τελών κυκλοφορίας.

4. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τις οδηγίες πληρωμής.

Η προθεσμία έγκαιρης πληρωμής ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς καμία παράταση έως αυτή τη στιγμή.

Αυστηρότερα και κλιμακωτά τα πρόστιμα για καθυστερήσεις

Η μεγάλη αλλαγή φέτος αφορά το καθεστώς των εκπρόθεσμων πληρωμών, το οποίο γίνεται αυστηρότερο και εφαρμόζεται πλέον με κλιμακωτά πρόστιμα:

25% πρόστιμο για εξόφληση έως 31 Ιανουαρίου 2026

πρόστιμο για εξόφληση έως 50% πρόστιμο για εξόφληση έως 28 Φεβρουαρίου 2026

πρόστιμο για εξόφληση έως 100% πρόστιμο για καθυστερημένη πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Με τις νέες ρυθμίσεις, η ΑΑΔΕ ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων να ολοκληρώνουν έγκαιρα την υποχρέωση, ώστε να αποφύγουν σημαντικές επιβαρύνσεις.