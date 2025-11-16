Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα νέα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να εξοφλήσουν τα ποσά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς από τον Ιανουάριο θα αρχίσουν να επιβάλλονται προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα και φέτος, χωρίς καμία αύξηση. Ωστόσο, όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα: 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Ο τρόπος υπολογισμού των τελών εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος. Για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό. Ενδεικτικά, για όχημα 1.200 κ.εκ. το ποσό ανέρχεται σε 135 ευρώ, για 1.600 κ.εκ. σε 280 ευρώ και για 2.000 κ.εκ. σε 690 ευρώ.

Για όσα κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, τα τέλη καθορίζονται από τις εκπομπές CO₂. Τα νεότερα οχήματα, με πρώτη κυκλοφορία από 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, απαλλάσσονται πλήρως εφόσον εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο. Για εκπομπές άνω των 281 γρ/χλμ, ο συντελεστής ανέρχεται σε 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

Τρεις σημαντικές λεπτομέρειες για τους ιδιοκτήτες

Πρώτον, αν το όχημα μεταβιβαστεί μέσα στη χρονιά, τα τέλη κυκλοφορίας επιβαρύνουν τον κάτοχο της 1ης Ιανουαρίου. Δεύτερον, σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους κατόχους, ωστόσο όλοι θεωρούνται συνυπεύθυνοι.

Τρίτον, όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους μπορούν να το θέσουν σε ακινησία ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCAR, αποφεύγοντας έτσι την πληρωμή. Προσοχή όμως: αν διαπιστωθεί ότι όχημα κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και τις 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.