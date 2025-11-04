Συνεχίζονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε νέος κύκλος αποστολής ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απεστάλησαν συνολικά 187.301 ειδοποιητήρια. Από αυτά, 99.498 αφορούν μη καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025 σε 80.758 φυσικά και 4.452 νομικά πρόσωπα, ενώ 87.803 ειδοποιητήρια σχετίζονται με μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλιση σε 71.663 φυσικά και 4.139 νομικά πρόσωπα.

Επιπλέον, 87.026 οχήματα εντοπίστηκαν χωρίς συμμόρφωση τόσο στην ασφάλιση όσο και στα τέλη κυκλοφορίας. Όπως και στην πρώτη αποστολή ειδοποιητηρίων, στόχος των υπουργείων είναι οι πολίτες να ενημερωθούν για τις παραλείψεις και να προχωρήσουν σε συμμόρφωση εντός 15 ημερών.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την ολοκλήρωση νέων ελέγχων, όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί θα λάβουν ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα. Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας στα μητρώα του Δημοσίου.

Όσοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) θα λάβουν ειδοποιήσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι από την ΑΑΔΕ. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Οι πολίτες μπορούν να δουν τα ειδοποιητήρια που αφορούν τα οχήματά τους στην εφαρμογή oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Μέσω της εφαρμογής ενημερώνονται για την κατάσταση μη συμμόρφωσης κάθε οχήματος και μπορούν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στη διαδικασία αξιοποιούνται δεδομένα από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).