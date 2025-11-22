Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σε πλήγμα που πραγματοποίησε χθες στον νότιο Λίβανο σκότωσε έναν άνδρα, τον οποίο κατηγορεί πως είχε εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Το τελευταίο διάστημα, το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, η οργάνωση επανεξοπλίζεται, παραβιάζοντας την εκεχειρία που ισχύει στα βόρεια σύνορα εδώ και περίπου έναν χρόνο.

«Χθες (Παρασκευή), σε στοχευμένο πλήγμα, οι IDF (ο ισραηλινός στρατός) εξουδετέρωσαν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Φρουν, στον νότιο Λίβανο», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, «σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο τρομοκράτης αυτός εξαπέλυσε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων». Ο στρατός πρόσθεσε ότι οι ενέργειες του άνδρα «παραβίαζαν τις συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Από την πλευρά τους, οι λιβανικές αρχές κατηγορούν συχνά το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία, συνεχίζοντας τα πλήγματά του στο λιβανικό έδαφος.