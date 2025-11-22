Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως μια καλή βάση διαλόγου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι χρειάζεται επανεξέταση με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων.

«Υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που εμφανίσθηκε, το οποίο ενσωματώνει ιδέες που είναι πολύ οικείες, είτε υπήρχε επ’ αυτών συμφωνία είτε όχι. Είναι καλό ότι προτείνει ειρήνη και αναγνωρίζει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την κυριαρχία και τις εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο περιθώριο της διάσκεψης της G20 στη Νότια Αφρική.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια «βάση εργασίας» που πρέπει να αναθεωρηθεί, καθώς «το σχέδιο αυτό, κατ’ αρχάς, δεν συζητήθηκε με τους Ευρωπαίους». Όπως εξήγησε, το περιεχόμενό του αφορά άμεσα την Ευρώπη και απαιτεί ευρύτερη διαβούλευση.

«Ορίζει πολλά θέματα για τους Ευρωπαίους. Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στα χέρια των Ευρωπαίων. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων», τόνισε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι «ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα χέρια των μελών του ΝΑΤΟ… άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς δεν μπορούν να είναι μία αμερικανική πρόταση».

Ανησυχία για την αποτροπή και τις εγγυήσεις ασφαλείας

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι «χωρίς στοιχεία αποτροπής, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν». Όπως είπε, «γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους».

Νέα τηλεδιάσκεψη για τον συντονισμό των συμμάχων

Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι οι χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της Τρίτης, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών τους. «Θα έχουμε μία συνεδρίαση το απόγευμα της Τρίτης για να συντονισθούμε για το θέμα και να εξετάσουμε την πρόοδο που θα έχει γίνει κατά τις διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών στη Γενεύη», ανέφερε.