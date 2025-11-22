Eξώδικο προς τον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθλητικό Μετρόπολις» και την ιστοσελίδα «metrosport.gr« θα αποστείλει τη Δευτέρα (24/11) η ΠΑΕ Άρης.

Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για χρέη της ομάδας που φτάνουν στα 20 εκατ. ευρώ!

Παράλληλα, από την Αλκμήνης αναφέρουν επίσης ότι τα περί «αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος» ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας…

Οπως αναφέρει η διαρροή της ΠΑΕ: “Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ θα αποστείλει εξώδικο τη Δευτέρα στο metropolis και στο metrosport.gr και κατά του συντάκτη του συκοφαντικού και ψευδούς δημοσιεύματος περί « χρεών της ΠΑΕ που ξεπερνούν τα 20 εκατ ευρώ», το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν δεν ανακαλέσουν άμεσα, τότε η ΠΑΕ θα κινηθεί νομικά εναντίον τους.

Οσο για τα περί «αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ» , αυτά ανήκουν επίσης στη σφαίρα της φαντασίας του συντάκτη του κειμένου.

Εξάλλου είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμένος όμιλος αρέσκεται σε τέτοια ευφάνταστα σενάρια για τον Αρη εδώ και χρόνια, επενδύοντας στο ψέμα και στην καλλιέργεια εσωστρέφειας με αναληθείς πληροφορίες . Στην οικογένεια του Αρη -και όχι μόνο- είναι γνωστό τι πρεσβεύει και τι συμφέροντα εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος όμιλος, οπότε δεν μας αγγίζουν τα όποια δημοσιεύματα του που δεν συναντούν την αλήθεια ούτε στο ελάχιστο”.