«Συναγερμό» σήμαναν οι πληροφορίες που έφθασαν στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα για την ηγετική ομάδα που φέρεται να είχαν στήσει εντός των φυλακών Αλικαρνασσού τα μέλη της οικογένειας Καργάκη και άλλοι τέσσερις ποινικοί, που αποτέλεσαν την αφορμή για την αιφνιδιαστική επιχείρηση των ΕΚΑΜ και την μεταγωγή τους σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που επικαλείται πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία, οι τρεις Καργάκηδες και τέσσερις άλλοι ποινικοί φαίνεται πως απολάμβαναν γλέντια με αλκοόλ και πλούσια εδέσματα, όπως φιλέτα και ακριβά ψάρια, τα οποία κατάφερναν να παραγγείλουν με… ντελίβερι, ενώ είχαν στην κατοχή τους και κινητά τηλέφωνα. Πρόκειται για τρεις συγγενής του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, ωστόσο δεν σχετίζονται με το μακελειό ή τη βόμβα, αλλά κρατούνται για υποθέσεις ζωοκλοπών και άλλα αδικήματα.

Αναφορικά με τους άλλους τέσσερις κρατούμενους, πρόκειται για τον φερόμενο ως αρχηγό της μαφίας Χανίων, έναν ποινικό για υπόθεση εμπρησμού απορριμματοφόρων, έναν κατηγορούμενο για εμπλοκή σε διπλό επεισόδιο πυροβολισμών και απόπειρα φόνου σε βάρος του θείου του και έναν ποινικό για ζωοκλοπή. Οι αστυνομικοί έχοντας εντολές από την Αθήνα, προχώρησαν άμεσα στην απομόνωση και παραλαβή των κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου».

Όλοι τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αργότερα, με κομβόι οχημάτων υπό την εποπτεία της ΕΚΑΜ οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛΑΣ για να μεταφερθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.