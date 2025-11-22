Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος 48χρονης γυναίκας, η οποία σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου Αυγούστου στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στις 4 Αυγούστου άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και, προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να εκδώσει δέκα προπληρωμένες κάρτες paysafe συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Η γυναίκα του αποκάλυψε τους κωδικούς των καρτών, με αποτέλεσμα ο δράστης να της αποσπάσει το ποσό.

Μετά από αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 27χρονου ημεδαπού, κατόχου του λογαριασμού στον οποίο πιστώθηκε το χρηματικό ποσό. Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.