Τις δραματικές στιγμές ανδρών της ΕΜΑΚ να περάσουν ορμητικούς χείμαρρους στα Τζουμέρκα για να προσφέρουν βοήθεια σε αποκλεισμένους από την κακοκαιρία κατοίκους των χωριών κατέγραψε βίντεο.

Στο βίντεο του epirusgate φαίνονται δύο άνδρες της ΕΜΑΚ που προσπαθούν να διασχίσουν ορμητικό χείμαρρο στην περιοχή προς Κουκούλια στη θέση Γκότοβος για να βοηθήσουν αποκλεισμένους πολίτες.

Δραματικές προσπάθειες

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ στις προσπάθειες τους να παρέχουν βοήθεια διακινδυνεύουν ακόμη και να τραυματιστούν σοβαρά, καθώς όπως φαίνεται και στο βίντεο ο ορμητικός χείμαρρος παρασύρει τον διασώστη στην προσπάθειά του να τον διασχίσει.

Δείτε το βίντεο