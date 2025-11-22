Απίστευτες εικόνες στη Βόνιτσα την Παρασκευή (21/11), όταν η κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και μαθητές χρειάστηκαν… πυροσβεστικό όχημα για να αποχωρήσουν από το φροντιστήριο και να γυρίσουν στα σπίτια τους.

Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε δρόμους, σπίτια και καταστήματα, ενώ στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου έσπασε ξανά το ανάχωμα, προκαλώντας νέα εισροή υδάτων στην πόλη.

Σύμφωνα με το akarnanikanea.gr, η Πυροσβεστική κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών, καθώς η στάθμη του νερού έκανε αδύνατη κάθε άλλη διέλευση.

Σημαντικά προβλήματα στη Βόνιτσα

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».

Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».