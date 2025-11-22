Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα οικισμών της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Ο Δήμος Μετεώρων, σε στενή συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί με μηχανήματα έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Ο δημοτικός μηχανισμός παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και επεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε.

Σήμερα Σάββατο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου προς την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, δόθηκε η πρόσβαση από τη γέφυρα «ΤΣΙΤΟΣ» προς την Καστανιά, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διέλευσης προς την περιοχή. Παραμένουν ωστόσο αποκλεισμένα χωριά του Ασπροποτάμου.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των δημοτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους, τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε ορισμένα σημεία της ΠΕ Τρικάλων

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, όπως γίνεται γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, λόγω των καιρικών φαινομένων, αίρονται-τροποποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενώ διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ακόλουθα σημεία ως εξής:

* Επ.Ο. Καλαμπάκας – Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων – ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ») έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων.

* Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωση του με το 28ο χλμ. της Επ.Ο. Καλαμπάκας-Χρυσομηλιάς, έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

* Επ.Ο. Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου από το 35ο χλμ έως το 55ο χλμ αυτής.

* Επ.Ο. Καλαμπάκας-Καστανιάς από το 20ο χλμ (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για οχήματα άνω των 5t.

* Πεζογέφυρες «Αγίου Κων/νου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.