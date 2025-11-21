Τουλάχιστον 67 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά που συνδέονται με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Γάζα, από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά.

«Δεκάδες περισσότερα έχουν τραυματιστεί. Αυτό είναι κατά μέσο όρο σχεδόν δύο παιδιά να σκοτώνονται κάθε μέρα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF Ρικάρντο Πίρες, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.