Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 τραυματίστηκαν από τον σεισμό στο Μπανγκλαντές, μεγέθους 5,5 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) – ή 5,7 βαθμών σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, κτίρια υπέστησαν ζημιές σε πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών και η πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα Ντάκα.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στα ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας, που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές εκεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Μοχάμαντ Γιουνούς, επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται φοιτητές του Πανεπιστημίου της Ντάκα, εργάτες σε εργοστάσια της Γκαζιπούρ και κάτοικοι της Ναρσινγκντί, της πόλης που βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού.

Στη δήλωσή του δεν διευκρίνισε τις συνθήκες θανάτου των πέντε θυμάτων. Η αστυνομία είχε αναφέρει νωρίτερα πως τρία άτομα σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε το κιγκλίδωμα εξαώροφου κτιρίου κατά τη διάρκεια της δόνησης.

Η σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα υγείας, Νουρτζαχάν Μπεγκούμ, ανέφερε ότι ορισμένοι τραυματίες που μεταφέρθηκαν από τη Ναρσινγκντί, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Ντάκα, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού στην πρωτεύουσα. Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, ενώ σε ορισμένα σημεία κατέρρευσαν αυτοσχέδιες κατασκευές. «Αισθανθήκαμε μια ισχυρή δόνηση και τα κτίρια έτρεμαν σαν δένδρα», είπε ο κάτοικος Σουμάν Ραχμάν. «Τα κλιμακοστάσια ήταν γεμάτα ανθρώπους που κατέβαιναν τρέχοντας. Όλοι ήταν τρομοκρατημένοι, παιδιά έκλαιγαν».

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι αρκετοί τραυματίστηκαν από πτώσεις τούβλων και κομματιών μπετόν από οικοδομές υπό κατασκευή.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Γιουνούς.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στην ινδική μεγαλούπολη Καλκούτα, περίπου 300 χιλιόμετρα δυτικά της Ντάκα, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του ινδικού Κέντρου Σεισμολογίας, Ο. Π. Μίσρα.