Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα το κεντρικό Μπανγκλαντές, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Ντάκα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS), η δόνηση σημειώθηκε στις 10:38 τοπική ώρα (06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές κατέγραψαν σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, με επίκεντρο τη Μαμπχαμπντί, στην ίδια περιφέρεια.

Η δόνηση, που διήρκεσε περίπου 26 δευτερόλεπτα, έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας. Παράλληλα, ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τις δονήσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου ορισμένες αυτοσχέδιες κατασκευές κατέρρευσαν.