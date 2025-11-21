Η αμερικανική ακτοφυλακή αποφάσισε να μην κατατάσσει πλέον τη σβάστικα στα σύμβολα μίσους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post. Η νέα πολιτική, που θα τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα, αλλάζει τον χαρακτηρισμό του εμβλήματος της ναζιστικής Γερμανίας σε «δυνητικά διχαστικό».

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κέβιν Λάντεϊ, διευκρίνισε ότι η επίδειξη, χρήση ή προώθηση τέτοιων συμβόλων θα εξακολουθήσει να προκαλεί «διεξοδικές έρευνες» και θα «τιμωρείται αυστηρά». Ωστόσο, η ακτοφυλακή δεν εξήγησε γιατί η σβάστικα δεν θεωρείται πλέον σύμβολο μίσους.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι διαφωνεί με το δημοσίευμα και πως θα εξεταστούν εκ νέου οι αλλαγές στην πολιτική. Η σβάστικα, επίσημο έμβλημα του ναζισμού από το 1935, παραμένει απαγορευμένη στη Γερμανία, όπου η χρήση της επισύρει πρόστιμα ή ακόμη και ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

Αλλαγές και σε άλλα αμφιλεγόμενα σύμβολα

Η νέα πολιτική της ακτοφυλακής, που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας υπό την Κρίστι Νόεμ και όχι στο Πεντάγωνο, θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι και άλλα σύμβολα, όπως η θηλιά – συνδεδεμένη ιστορικά με τα λιντσαρίσματα Αφροαμερικανών – και η σημαία της Συνομοσπονδίας, δεν θα χαρακτηρίζονται πλέον ως σύμβολα μίσους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα εν λόγω σύμβολα θα ενταχθούν επίσης στην κατηγορία των «δυνητικά διχαστικών». Στόχος είναι να μην ενεργοποιούνται πειθαρχικές διαδικασίες με βάση τους κανονισμούς για συμβάντα μίσους, αλλά να αντιμετωπίζονται μέσω εσωτερικών ερευνών και αξιολογήσεων.