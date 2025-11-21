Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να γράφει Ιστορία στο ΝΒΑ, με τα επιτεύγματά του να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Μετά από το πρόσφατο παιχνίδι των Νάγκετς με τους Πέλικανς, ο Σέρβος σέντερ σκόραρε 28 πόντους και έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους κατά τη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, ξεπερνώντας τον Τζέισον Τέιτουμ.

Αυτό που καθιστά μοναδικό το επίτευγμα του Γιόκιτς δεν είναι μόνο οι πόντοι, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται πρώτος σε τέσσερις από τις πέντε βασικές στατιστικές κατηγορίες – πόντους, ριμπάουντ, ασίστ και στα κλεψίματα – από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα.

Jokić now leads this decade in total points, total rebounds, total assists, and total steals! No player in @NBA history has ever played a decade in which he led in 4 out of 5 major statistical categories. The record is 3, Kareem Abdul-Jabbar in the 70s. https://t.co/fgROTb77bY pic.twitter.com/hfkv0WQp59 — Crazy Stats (@NBAcrazystats) November 20, 2025

Ο Γιόκιτς, γνωστός και ως «Τζόκερ», έχει πετύχει απίστευτα ρεκόρ στην καριέρα του. Είναι ο γρηγορότερος παίκτης που έχει σημειώσει triple double στην ιστορία του ΝΒΑ, πετυχαίνοντάς το σε 14 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα.

Διαθέτει το triple double με τους περισσότερους πόντους στην Ιστορία, με 61 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Είναι επίσης ο πρώτος παίκτης που έφτασε πάνω από 13.000 πόντους, 6.000 ριμπάουντ και 4.000 ασίστ πριν κλείσει τα 29 του χρόνια, ενώ κατέχει και το ταχύτερο ρεκόρ για 16.000 πόντους, 8.000 ριμπάουντ και 5.000 ασίστ σε μόλις 739 παιχνίδια.

Η ικανότητά του να δημιουργεί παιχνίδι για τους συμπαίκτες του είναι ασύλληπτη για σέντερ, με ρεκόρ 22 ασίστ σε ένα παιχνίδι, τρία σερί ματς με 14+ ασίστ και 14+ ριμπάουντ, αλλά και μοναδικό παιχνίδι με 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 20 ασίστ. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος τώρα αγωνίζεται δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, είναι ο πρώτος σε συνολικό αριθμό μπλοκ σε αυτή την δεκαετία.