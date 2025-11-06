Οι Ντένβερ Νάγκετς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο ΝΒΑ, επικρατώντας των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, σε ένα ακόμη ματς όπου ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε… τα πάντα στο παρκέ.

Ο Σέρβος σέντερ οδήγησε τους πρωταθλητές σημειώνοντας το πέμπτο triple-double του στη φετινή σεζόν, έπειτα από μόλις επτά παιχνίδια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 16 ασίστ.

Με αυτή την εμφάνιση, ο Γιόκιτς έγραψε εκ νέου Ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης μετά το 1980 που έχει καταφέρει τουλάχιστον επτά φορές στην καριέρα του να πετύχει 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ σε έναν αγώνα.

Συνολικά, ο «Τζόκερ» έχει πλέον ισοφαρίσει… όλη τη λίγκα στις επιδόσεις αυτού του επιπέδου τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, με μόλις έναν παίκτη να έχει πλησιάσει ανάλογα νούμερα: τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σταρ, φίλος του Γιόκιτς και ηγέτης των Λέικερς πλέον, είχε σημειώσει δύο αντίστοιχα triple-double ως παίκτης των Ντάλας Μάβερικς – απέναντι στους Μπουλς το 2021 (36 π., 16 ρ., 15 α.) και στους Θάντερ το 2023 (36 π., 15 ρ., 18 α.).

Στη λίστα των παικτών που έχουν φτάσει αυτά τα απίστευτα στατιστικά περιλαμβάνεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τον Απρίλιο του 2025 είχε καταγράψει 35 πόντους, 17 ριμπάουντ και 20 ασίστ απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Οι υπόλοιποι που έχουν σημειώσει ανάλογες επιδόσεις μετά το 1980 είναι οι θρύλοι Λάρι Μπερντ (30π., 17ρ., 15α. – 1987), Μάτζικ Τζόνσον (33π., 15ρ., 17α. – 1981), Ράσελ Γουέστμπρουκ (33π., 19ρ., 15α. – 2021) και Τζέιμς Χάρντεν με το εξωπραγματικό 53-16-17 το 2016.