Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς με σκορ 130-124, με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές. Από την αρχή της αναμέτρησης, οι Νάγκετς διατήρησαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, χτίζοντας και συντηρώντας ένα σταθερό προβάδισμα για τρία δωδεκάλεπτα.

Παρά την προσπάθεια των Κινγκς να μειώσουν τη διαφορά στο τέλος του αγώνα, οι γηπεδούχοι έδειξαν ψυχραιμία και διαχειρίστηκαν την κατάσταση, κλείνοντας την αναμέτρηση με μία άνετη νίκη.

Ο Γιόκιτς σημείωσε 34 πόντους, 14 ασίστ και 7 ριμπάουντ, υπογραμμίζοντας την ηγετική του παρουσία στην ομάδα του. Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική και έδωσε στην ομάδα του Ντένβερ την ώθηση για τη νίκη. Από την πλευρά των ηττημένων, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ξεχώρισε με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ωστόσο η προσωπική του απόδοση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα των Κινγκς, που σημείωσαν την πέμπτη τους συνεχόμενη ήττα.

What a pass from Jokic. 😳 pic.twitter.com/Qm6Y33mME6 — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 4, 2025