Ο Σέρβος σούπερ σταρ οδήγησε ξανά τους Νάγκετς σε εντυπωσιακή νίκη απέναντι στους Πέλικανς (122 – 88), πραγματοποιώντας την τέταρτη συνεχόμενη εμφάνιση που συνοδεύτηκε από triple double. Έτσι, ισοφάρισε το επίτευγμα δύο θρύλων του NBA – του Όσκαρ Ρόμπερτσον τη σεζόν 1961 – 1962 και του Ράσελ Γουέστμπρουκ το 2020 – 2021.

Πλέον, ο Γιόκιτς ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα και να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα ξεκινήσει τη σεζόν με πέντε διαδοχικά triple double, αν συνεχίσει το απίθανο σερί του απέναντι στους Μπλέιζερς.

Ο «Joker» έχει φτάσει τα 168 triple double στην καριέρα του, πλησιάζοντας τους ιστορικούς Ρόμπερτσον με 181 και Γουέστμπρουκ με 203. Με τρεις τίτλους MVP και ένα πρωτάθλημα ήδη στο ενεργητικό του, ο Γιόκιτς αποδεικνύει ξανά ότι δεν είναι απλώς σέντερ αλλά είναι ένας δημιουργός ιστορίας που αλλάζει τους κανόνες σε κάθε του παιχνίδι.

Jokic this season: 21 PTS | 12 REB | 10 AST 25 PTS | 19 REB | 10 AST 14 PTS | 14 REB | 15 AST 21 PTS | 13 REB | 10 AST Tied for the most consecutive triple-doubles to start a season. pic.twitter.com/BOvPRnKzY7 — StatMuse (@statmuse) October 30, 2025