Ο Νίκολα Γιόκιτς όπως αναμενόταν μετά την καταπληκτική σεζόν που έκανε με τους Ντένβερ Νάγκετς, κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στη regular season, μετά από δυο σερί κατακτήσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν ο τέταρτος στη λίστα.

Την ανακοίνωση για την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη έκανε ο Άνταμ Σίλβερ, μέσω σύνδεσης στο ξενοδοχείο όπου βρίσκονται οι Νάγκετς με αποτέλεσμα να γνωρίσει την αποθέωση από τους συμπαίκτες του.

O Γιόκιτς μετά τους Στιβ Νας (2005-06) και Ντιρκ Νοβίτσκι (2006-07) έγινε ο επόμενος international παίκτης μαζί με τον Έλληνα σούπερ σταρ που κατακτούν σερί MVP βραβεία στο ΝΒΑ και ο 6ος στο σύνολο, καθώς είχαν προηγηθεί οι Αντετοκούνμπο, Ολάζουον, Νας, Ντάνκαν και Νοβίτσκι.

Ο 26χρονος Σέρβος έλαβε 91 ψήφους για την 1η θέση της κατάταξης, οκτώ για τη 2η και μία για την 3η, συγκεντρώνοντας συνολικά 971 πόντους, 385 περισσότερους από τον δεύτερο Τζοέλ Εμπίιντ. Με τους Στεφ Κάρι και Γιάννη Αντετοκούνμπο να ακολουθούν στην τρίτη και την τέταρτη θέση, αντίστοιχα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς αγωνίστηκε και στα 72 ματς της σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 26,4 πόντους, 10,8 ριμπάουντ, 8,3 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και σουτάροντας με 61% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 87% στις βολές!

