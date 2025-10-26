Ο Νίκολα Γιόκιτς ξεκινάει μία ακόμη σεζόν στο NBA με στόχο να οδηγήσει τους Ντένβερ Νάγκετς σε πρωτάθλημα και να κατακτήσει για τέταρτη φορά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της λίγκας.

Φέτος, όμως, ο Σέρβος σταρ φαίνεται να έχει πιο ξεκούραστο ρόλο στο παρκέ. Η διοίκηση των Νάγκετς φρόντισε να φέρει έναν σέντερ, τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, που θα αναλαμβάνει χρόνο και θα δίνει στον Γιόκιτς τις απαραίτητες ανάσες, διασφαλίζοντας πως δεν χρειάζεται να κουράζεται υπερβολικά σε κάθε παιχνίδι. Παρά την ενίσχυση αυτή, ο ίδιος παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος και δεν επαναπαύεται.

Ο… Τόμας Σέλμπι φαίνεται να αποτελεί έμπνευση για τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σε συνέντευξη, όταν ρωτήθηκε αν νιώθει πιο ήρεμος στον πάγκο όταν αγωνίζεται ο Βαλαντσιούνας, ο Γιόκιτς απάντησε χαρακτηριστικά:

«Ποτέ δεν χαλαρώνω και ποτέ δεν είμαι άνετος. Όπως είπε ο Τόμας Σέλμπι, “Δεν υπάρχει ξεκούραση για εμένα σε αυτόν τον κόσμο”, αν έχετε δει Peaky Blinders».

Ο Γιόκιτς φαίνεται να έχει πάρει έμπνευση από τον χαρακτήρα του Τόμας Σέλμπι, όχι μόνο στη νοοτροπία αλλά και στο στιλ. Πλέον υιοθετεί την τραγιάσκα και τα μακριά σακάκια που φοριούνται στη σειρά Peaky Blinders, δημιουργώντας έτσι μια εμφάνιση που θυμίζει τη Βρετανία των αρχών του 20ού αιώνα.

Nikola Jokic on if he can relax when Jonas Valanciunas takes the court: “I never relax and breathe easy, my friend… Thomas Shelby said there is no rest for me in this world.” (via @BrendanVogt) pic.twitter.com/eanWFHPI6A — Legion Hoops (@LegionHoops) October 26, 2025