Οι Μαϊάμι Χιτ μπορεί να πέρασαν ένα ήσυχο καλοκαίρι χωρίς εντυπωσιακές κινήσεις, όμως όλα δείχνουν πως αυτή η φαινομενική στασιμότητα αποτελεί στρατηγική επιλογή. Όπως αποκαλύπτει το ESPN, η διοίκηση της ομάδας σχεδιάζει να διατηρήσει την οικονομική της ευελιξία ενόψει του καλοκαιριού του 2027, όταν αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά ως ελεύθεροι αρκετά μεγάλα ονόματα του ΝΒΑ.

Στη λίστα των πιθανών διαθέσιμων σταρ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Νίκολα Γιόκιτς, Άντονι Ντέιβις, Κάιρι Ίρβινγκ, Καρλ-Άντονι Τάουνς, Ντόνοβαν Μίτσελ και Τρέι Γιανγκ.

Μετά την ανταλλαγή του Τζίμι Μπάτλερ τον περασμένο Φεβρουάριο και το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις με τον Τάιλερ Χίροου για νέο συμβόλαιο, οι Χιτ αναζητούν έναν νέο ηγέτη γύρω από τον οποίο θα χτίσουν το επόμενο κεφάλαιο της ομάδας.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς παραμένει ανοιχτό, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει ήδη εξετάσει σενάρια όπως εκείνο των Νικς και φέρεται διατεθειμένος να επαναξιολογήσει τη θέση του, εφόσον το Μιλγουόκι πάψει να θεωρείται διεκδικητής του τίτλου. Από την άλλη, ο Νίκολα Γιόκιτς απέρριψε πρόταση ανανέωσης ύψους 212 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ξεκαθάρισε ότι «το σχέδιό του είναι να μείνει στους Νάγκετς για πάντα».