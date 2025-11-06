Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να οδηγεί τους Νάγκετς σε νέες νίκες, αυτή τη φορά με το πέμπτο του τριπλ-νταμπλ για τη φετινή σεζόν. Με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 16 ασίστ, ο Σέρβος σούπερ σταρ ανέβασε και πάλι την ομάδα του σε νίκη 122-112 απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, εξασφαλίζοντας την 11η συνεχόμενη επιτυχία τους απέναντι στους Μαϊάμι. Οι Νάγκετς παραμένουν αήττητοι εντός έδρας, έχοντας κερδίσει και τα τέσσερα παιχνίδια τους στο Ball Arena.

Ο Γιόκιτς ολοκλήρωσε το τριπλ-νταμπλ του στο τρίτο δεκάλεπτο και ήταν εξαιρετικός στα ριμπάουντ, με 12 εύστοχα σουτ από 18 προσπάθειες. Ο Άαρον Γκόρντον πρόσθεσε 24 πόντους, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ «κλείδωσε» τη νίκη με δύο καθοριστικές βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Από την πλευρά των Χιτ, ο Νόρμαν Πάουελ ήταν ο κορυφαίος με 23 πόντους, αλλά η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα αντιμετώπισε απώλεια τον Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω τραυματισμού στο πόδι. Το Μαϊάμι ολοκλήρωσε την περιοδεία του με αρνητικό απολογισμό 1-3 και παραμένει χωρίς νίκη στο Ντένβερ από το 2016.