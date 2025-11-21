Ο πρόεδρος της Μπέρμινγχαμ Σίτι, Τομ Γουάγκνερ, άναψε… φωτιές στην πόλη και στον κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας θρυλικής επιστροφής του Τζουντ Μπέλινκγχαμ, όταν ολοκληρωθεί το νέο υπερσύγχρονο στάδιο των 62.000 θέσεων.

Το νέο γήπεδο, που ονομάστηκε προσωρινά Powerhouse Stadium, εντάσσεται σε ένα πρότζεκτ ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων λιρών και αναμένεται να λειτουργήσει το 2030, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου.

Μπέλινκγχαμ: Από το Μπέρμινγχαμ στο παγκόσμιο στερέωμα

Ο Τζουντ Μπέλινκγχαμ, προϊόν των ακαδημιών των «Μπλουζ», έφυγε για την Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2020 (έχοντας μόλις κλείσει τα 17), για να εξελιχθεί σήμερα σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Αγγλίας.

Η επίδρασή του στην ομάδα ήταν τέτοια, ώστε η Μπέρμινγχαμ αποφάσισε να «αποσύρει» τη φανέλα με το Νο22, κάτι πρωτοφανές για παίκτη που είχε αγωνιστεί μόλις μία σεζόν.

Και όμως, πλέον το ενδεχόμενο να τη φορέσει ξανά δεν μοιάζει… επιστημονική φαντασία.

Ο Τομ Γουάγκνερ μίλησε με τεράστια θέρμη για τον Μπέλινγχαμ, λέγοντας:

«Πιστεύω ότι ο Τζουντ είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ακόμη δεν έχει φτάσει στο ταβάνι του. Αν μπορούμε να του δώσουμε την πλατφόρμα να ξεδιπλώσει πλήρως το ταλέντο του, τότε μιλάμε για μια εξαιρετική ιστορία. Μια ιστορία της Μπέρμινγχαμ, μια ιστορία της Αγγλίας, ένα πραγματικό homecoming.»

Ο Γουάγκνερ αποκάλυψε επίσης πως ο Μπέλινκγχαμ δέχτηκε να συμμετάσχει στα προωθητικά βίντεο για το νέο γήπεδο, κάτι που ήδη έχει ενθουσιάσει τους οπαδούς.