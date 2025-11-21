Μια νέα μελέτη από το Seoul National University of Science and Technology φέρνει στο φως έναν αόρατο, αλλά υπαρκτό κίνδυνο, που μπορεί να κρύβεται σε κοινές τροφές: τις πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις (PAHs), ουσίες, που συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια προηγμένη τεχνική ανίχνευσης, συνδυάζοντας τη μέθοδο QuEChERS με αέριο χρωματογράφο–φασματογράφο μάζας (GC–MS), εντοπίζοντας υψηλά επίπεδα καρκινογόνων ενώσεων σε τρόφιμα, που καταναλώνονται καθημερινά.

Παρά τη στροφή πολλών ανθρώπων προς πιο υγιεινές συνήθειες –όπως η άσκηση, η μεσογειακή διατροφή και η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών–, η μελέτη επισημαίνει ότι ακόμη και οι πιο «καθαρές» τροφές μπορούν να μολυνθούν. Οι PAHs δημιουργούνται, όταν τα τρόφιμα εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, καπνό ή περιβαλλοντική ρύπανση, γεγονός, που σημαίνει ότι τόσο οι φυτικές όσο και οι ζωικές τροφές ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Οι ανησυχητικές κατηγορίες τροφίμων

Σύμφωνα με τους ερευνητές, υψηλότερα επίπεδα PAHs εντοπίζονται σε:

– Καπνιστά ή ψητά κρέατα και ψάρια

– Καφετιέρες, ξηρούς καρπούς και λαχανικά, που έχουν καεί ή «αρπάξει»

– Τηγανέλαια, που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί

– Δημητριακά και επεξεργασμένα snacks που ψήνονται σε υψηλές θερμοκρασίες

– Λαχανικά και φρούτα εκτεθειμένα σε ρύπανση

– Μαύρο και πράσινο τσάι, καθώς και βότανα που ξηραίνονται με καπνό

Η καινοτόμος μέθοδος ανίχνευσης

Η ερευνητική ομάδα, υπό τον καθηγητή Τζουν – Γκου Λι, επικεντρώθηκε στην ανίχνευση οκτώ συγκεκριμένων PAHs, μεταξύ των οποίων και το γνωστό Benzo[a]pyrene. Χρησιμοποιώντας ακτονιτρίλιο για εκχύλιση και διαφορετικούς απορροφητικούς παράγοντες για καθαρισμό, πέτυχαν γραμμικότητα άνω του 0.99, εξαιρετικά χαμηλά όρια ανίχνευσης (0.006–0.035 µg/kg) και υψηλά ποσοστά ανάκτησης, αποδεικνύοντας ότι η μέθοδος QuEChERS–GC–MS είναι ταχεία και ακριβής.

Από βιομηχανικής πλευράς, η νέα τεχνική θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο ελέγχου τροφίμων. Είναι ασφαλέστερη για τους εργαζόμενους, πιο φιλική προς το περιβάλλον και σημαντικά πιο οικονομική, συμβάλλοντας σε αυστηρότερους ελέγχους και καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως δήλωσε ο καθηγητής Λι, «η μέθοδός μας απλοποιεί και επιταχύνει τον έλεγχο, ενώ προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια από τις συμβατικές τεχνικές. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές κατηγορίες τροφίμων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ασφάλεια του καταναλωτή».

Η σημασία για τη δημόσια υγεία

Η μελέτη αυτή αναδεικνύει μια κρίσιμη πραγματικότητα: όσο κι αν προσπαθούμε να ακολουθούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, η ασφάλεια των τροφίμων απαιτεί συνεχή έλεγχο και επιστημονική επαγρύπνηση. Η νέα μέθοδος ανίχνευσης προσφέρει ελπίδα ότι στο μέλλον θα μπορούμε να γνωρίζουμε, με ακρίβεια και ταχύτητα, τι πραγματικά περιέχουν τα τρόφιμα, που καταναλώνουμε.