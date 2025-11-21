Ένταση επικράτησε στον αέρα της πρωινής εκπομπής Buongiorno του Mega, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κλήθηκε να σχολιάσει την παραίτηση του βουλευτή Διαμαντή Καραναστάση. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, συνεργάτη της Φαίης Σκορδά, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον κατηγορεί για τον τρόπο που σχολίασε το γεγονός.

«Έχω παράπονα μεγάλα από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή, ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι χάσαμε τον μεγάλο Εθνάρχη. Τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε…», δήλωσε η Κωνσταντοπούλου.

Ο Ουγγαρέζος απάντησε ότι σχολίασε μόνο τον τρόπο που τέθηκε το θέμα και ότι δεν θεωρεί πως η πολιτική πορεία του Καραναστάση ήταν σημαντική, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον κατηγορεί για ανακρίβειες και ειρωνεία. «Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε… Μιλούσατε 8 λεπτά. Δε χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν» σημείωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει ότι θα έπρεπε να τον προβληματίσει το γεγονός ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής Καραναστάσης; Γνωρίζεις το έργο του; Σε ρωτάω, απάντησέ μου.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Δεν το ξέρω το έργο του, δεν θέλω να μου το πείτε. Δεν θεωρώ ότι έχει και καμιά φοβερή πολιτική πορεία, λόγω διάρκειας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εσείς λέτε ανακρίβειες και προφανώς είστε προκατειλημένη. Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα, λυπάμαι Δημήτρη. Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν σου έχει κάνει τίποτα και έχει προσφέρει έργο. Σε ρωτάω αν τον γνωρίζεις.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Έχω το δικαίωμα να το βρίσκω υπερβολικό;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν έχεις το δικαίωμα

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω και τι όχι. Από διακριτικότητα δε συμμετείχα στη συζήτηση. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε. Τι λέτε; Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Υπάρχει μία συζήτηση. Μιλήστε με τη Φαίη. Δεν θα με βρίζετε την ώρα που είμαι εδώ.

Η Φαίη Σκορδά στο τέλος του έντονου καβγά: «Κανονικά αν ήταν να έρθεις να μιλήσεις στον Δημήτρη, θα έπρεπε να το συζητήσετε μεταξύ σας. Εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι την υποχρέωση να πω ότι εγώ βγαίνω μπροστά. Τα περί Άδωνι Γεωργιάδη και αυτά… Δεν έχει καμία σχέση ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με αυτά. Το ότι μπορεί να έχει την ίδια γνώμη, δε σημαίνει ότι έχει άλλου είδους σχέσεις. Είναι ο άνθρωπος που έχει “σκοτωθεί” με τον Άδωνι Γεωργιάδη τόσες φορές. Είναι ενημερωμένος. Ας πούμε ότι είμαστε λίγο συναισθηματικά φορτισμένοι».

Δείτε όλα όσα έγιναν στο βίντεο: