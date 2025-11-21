Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ δήλωσε ότι πέρασε ένα «υπέροχο απόγευμα» στον Πειραιά, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου σε δεξίωση που διοργάνωσε το Propeller Club. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο «Χ», η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Η κ. Γκιλφόιλ εξέφρασε τη χαρά και την τιμή της για τον ορισμό της ως επίτιμης προέδρου του Propeller Club, υπογραμμίζοντας ότι «μαζί θα κάνουμε σπουδαία πράγματα για να ενισχύσουμε τους ναυτιλιακούς δεσμούς και να βοηθήσουμε τις ναυτιλιακές κοινότητες των δύο χωρών μας».

Το βράδυ της Πέμπτης η Αμερικανίδα πρέσβης συμμετείχε επίσης σε δείπνο καλωσορίσματος με το διοικητικό συμβούλιο του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο των επαφών της με την επιχειρηματική κοινότητα.

Σε δεύτερη ανάρτησή της, τόνισε ότι «μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μου ως πρέσβης είναι η ενίσχυση των εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας», προσθέτοντας πως ανυπομονεί να συμβάλει σε συμφωνίες που θα ενισχύσουν την ευημερία και την ασφάλεια Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.