Στημένη σκευωρία χαρακτήρισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας όσα είπαν εναντίον του στοχοποιώντας παράλληλα και τη σύζυγό του οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτις, οι οποίοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό..

«Είναι ψευδή όσα έχουν καταθέσει οι κατηγορούμενοι. Ήταν μια στημένη σκευωρία, από τις χυδαιότερες. Σκοπό είχαν να απαξιώσουν το «παλιό» όπως έλεγαν πολιτικό σύστημα και παράλληλα να ελέγξουν και το τραπεζικό σύστημα. Ήταν πρόχειρα στημένη σκευωρία, στο πόδι, δεν ήξεραν καν ότι ο Υπ.Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει απευθείας χρήματα σε εταιρείες», κατέθεσε ο κ.Στουρνάρας.

Πρόεδρος: Ποιοι τα ήθελαν αυτά;

Μάρτυρας: Η τότε κυβέρνηση, ήθελαν τον Στουρνάρα στο στόχαστρο. Οι έρευνες έδειξαν ότι ήταν ψευδείς οι καταθέσεις και για μένα και τη σύζυγό μου. Το πρώτο πράγμα που ήθελε η τότε Κυβέρνηση ήταν να με βγάλουν από Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί παντελώς λανθασμένα πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πράγματα. Είχα τότε συνεχείς επιθέσεις, ήθελαν να μου σπάσουν το ηθικό, το ίδιο και στη σύζυγο μου.

Ο κ. Στουρνάρας σε άλλο σημείο της κατάθεσης του επισήμανε ότι κατηγορούμενοι ενήργησαν εκβιαζόμενοι .

«Τότε ο κ.Πολάκης είχε πει ότι «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και γι’αυτό κελάηδησαν». Προφανώς εκβιάστηκαν και είπαν όσα είπαν. Ηθικοί αυτουργοί ήταν η τότε Κυβέρνηση», τόνισε στην κατάθεσή του και πρόσθεσε: «Ήταν άηθες αυτό που έκαναν. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία».

Ο κ.Στουρνάρας τόνισε πως θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια στην υπόθεση και κάλεσε τους δύο κατηγορούμενους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες να αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη.

«Ακόμα και τώρα αν δηλώσουν ποιοι τους εκβίασαν, μπορεί η υπόθεση να ανοίξει ξανά. Όταν έχουν επιφέρει τέτοιο χτύπημα στους θεσμούς, ακόμα και τώρα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στην αλήθεια», ανέφερε.

Η κατάθεση του κ.Στουρνάρα θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση.