Η προοπτική να φορέσει ο Χάρβεϊ Μπαρνς τη φανέλα της εθνικής Σκωτίας επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σπουδαία πρόκριση της χώρας στο Μουντιάλ 2026. Ο 27χρονος εξτρέμ της Νιούκαστλ, αν και έχει πραγματοποιήσει εμφάνιση με την εθνική Αγγλίας το 2020, εξακολουθεί να έχει δικαίωμα αλλαγής ποδοσφαιρικής υπηκοότητας λόγω των Σκωτσέζων παππούδων του και του κανονισμού της FIFA.

Το θέμα είχε «κολλήσει» πριν από δύο χρόνια, όταν οι επαφές μεταξύ Μπαρνς και του ομοσπονδιακού τεχνικού της Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, δεν οδήγησαν σε κάποια συμφωνία. Ο Κλαρκ είχε αποκαλύψει πως είχε συνομιλήσει μαζί του, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια και η πιθανότητα μεταστροφής έμοιαζε να έχει παγώσει.

Μετά την ιστορική πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως, το σενάριο επανήλθε στο προσκήνιο. Ο Μπαρνς ρωτήθηκε εκ νέου για το ενδεχόμενο να ενισχύσει τη Σκωτία και ξεκαθάρισε πως, παρότι δεν έχει γίνει κάποια νέα κουβέντα, δεν απορρίπτει την πιθανότητα. «Δεν είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το αποκλείω», σχολίασε, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Εφόσον προχωρήσει μια τέτοια αλλαγή, ο Μπαρνς θα γίνει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που επιλέγει τη Σκωτία αφού έχει αγωνιστεί προηγουμένως με την εθνική Αγγλίας — μετά την Σάντι ΜακΆιβερ, η οποία έκανε αντίστοιχη αλλαγή στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η πιθανή προσθήκη του 27χρονου εξτρέμ θα αποτελούσε σημαντική ενίσχυση για τους Σκωτσέζους, καθώς η ομάδα του Κλαρκ έχει περιορισμένες επιλογές στα άκρα. Με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Νιούκαστλ, ο Μπαρνς αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και παραγωγικούς παίκτες στα «φτερά» της Premier League.