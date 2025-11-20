Η ένταση ανεβαίνει, καθώς οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με μυστικά, απειλές και ανατροπές που τους οδηγούν σε αδιέξοδα: από την εξαφάνιση της Μαλένας μέχρι τις επικίνδυνες αποφάσεις του Στάθη και τις σκοτεινές εξελίξεις γύρω από τον serial killer.
Αναλυτικά η περίληψη:
Η Ισμήνη παίρνει αψήφιστα το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί, ενώ η Αριάδνη και ο Κουράκος φοβούνται την αντίδραση του Κωνσταντίνου. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος ξεκαθαρίζει στον Λυκούργο ότι δεν τον αφορά καθόλου αυτό το παιδί και θέλει πάση θυσία να προστατέψει την Ισμήνη. Ο Τζον πιέζει τον Στάθη να πάρει μια απόφαση σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης κι ο Στάθης οδηγείται σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει στην Ερωφίλη πως δεν μπορεί να ρισκάρει κι έτσι το ζευγάρι χωρίζει. Η Αθηνά μετακομίζει στου Τζον. Η Ασπασία υπογράφει συμβόλαιο για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα. Ο Στέφανος ετοιμάζει πυρετωδώς το πάρτι για τα γενέθλια της Μαλένας, όμως η μικρή παίζει κρυφό παιχνίδι πίσω από την πλάτη του, μετά από συνεννόηση με τη Σοφία. Ο Δημοσθένης ζητά από τον Αντώνη να απομακρύνει τη Χριστιάνα από τον Μιχάλη. Ο Μανώλης ενημερώνεται ότι ο κακοποιητής έζησε κι αποφασίζει να τον αποτελειώσει.
Η εξαφάνιση της Μαλένας τρομοκρατεί τον Στέφανο και τη Βασιλική, οι οποίοι αγνοούν το σχέδιο της Σοφίας. Η Σοφία δείχνει καλή θέληση κι επιστρέφει το παιδί στο σπίτι, ενημερώνοντας τον Στέφανο πως αυτό που έγινε της δίνει προβάδισμα στην κούρσα της συνεπιμέλειας. Η Ισμήνη ξεκαθαρίζει στον Κωνσταντίνο ότι δεν πρόκειται να κάνει έκτρωση, ενώ η Αριάδνη τρέμει μη συμβεί κάτι στο μωρό της. Ο Κουράκος κι η Μαρουσώ συνειδητοποιούν ότι ο serial killer ξαναχτύπησε, αλλά και πάλι δεν άφησε ίχνη. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης υποδέχεται την Άννα στην Κρήτη κι εκείνη του περιγράφει την επεισοδιακή πτήση που είχε με το αεροπλάνο. Η Δάφνη αρχίζει να ασφυκτιά μέσα στα ψέματα που έχει πει στον Παυλή. Ο Δημοσθένης μαθαίνει ότι ο Αντώνης έχει αρχίσει να προσεγγίζει την Αμαλία κι έχει τον νου του. Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να πλησιάσει την Ερωφίλη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Το πάρτι γενεθλίων της Μαλένας φτάνει, φίλοι και γνωστοί μαζεύονται για να της ευχηθούν, όμως ο κλόουν, αντί για μπαλόνια βγάζει όπλο…