H Αθηνά δίνει δεύτερη ευκαιρία στον Τζον και οι ισορροπίες γύρω της ανατρέπονται.

Η απόφασή της τη φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Φιλιώ, η οποία δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την εξέλιξη. Οι σχέση μάνας και κόρης θα φτάσει στα άκρα. Πώς θα χειριστεί η Αθηνά τα νέα δεδομένα; Στο σημερινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς», οι εντάσεις ανάμεσα στους ήρωες δεν έχουν τέλος.

Αναλυτικά όσα θα συμβούν:

Η εγκυμοσύνη της Ισμήνης φέρνει μεγάλη χαρά στον Κουράκο και την Αριάδνη, όμως για τον Κωνσταντίνο δεν ισχύει το ίδιο. Η Χριστιάνα προσπαθεί να πείσει τον Μανώλη ότι όσα τους είπε είναι η αλήθεια, αλλά εκείνος δεν το δέχεται. Ο Στέφανος συμβουλεύεται τον Λυκούργο για το θέμα της συνεπιμέλειας, με τη Χάιδω να δυσανασχετεί, καθώς συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος ψάχνει για συμμάχους εντός της οικογένειας. Ο Στάθης ζητά από την Ερωφίλη να δρομολογήσει το διαζύγιό της κι εκείνη το συζητάει με τον Μανώλη. Ο αδελφός της, ωστόσο, την προειδοποιεί πως η Αλεξάνδρα θα αντιδράσει πολύ άσχημα σε όλο αυτό, αλλά η Ερωφίλη είναι διατεθειμένη να το τραβήξει στα άκρα. Ο Μιχάλης αδειάζει την Μαρουσώ κι ενδίδει στη μεγάλη έλξη που νιώθει για τη Χριστιάνα. Η Αθηνά δίνει δεύτερη ευκαιρία στον Τζον, αλλά αυτό τη φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Φιλιώ. Ο Αντώνης κι η Χριστιάνα προφασίζονται ένα ψέμα προκειμένου να πάνε στη Μάνη και να γίνει η γνωριμία με τον Δημοσθένη. Η Βασιλική γνωρίζει τη Σοφία και, πάνω στην κουβέντα, αντιλαμβάνεται ότι ο γάμος της με τον Στέφανο κρέμεται από μια κλωστή.

