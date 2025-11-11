Δημοφιλή
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου : «Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη» την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
Ποιος είναι ο ηγέτης; Ποια χαρακτηριστικά και ποιες ανάγκες τον καθιστούν σημείο αναφοράς κάθε εποχής; Το MEGA Stories ιχνηλατεί στην ελληνική ιστορία, ανατρέχει σε γνωστά, αλλά και σε αφώτιστα ή ακόμα και θολά στιγμιότυπά της και αναζητά τα πρόσωπα, τα χαρακτηριστικά και τις μεταμορφώσεις των ηγετικών μορφών μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Από τον θεμελιωτή […]
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Πρώτα η συνέντευξη και μετά το… δείπνο
Ο Σαμαράς και το «σύστημα Τραμπ»
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε απόψε στο 7ο επεισόδιο της σειράς
Ο Οδυσσέας κάνει νέα ανήθικη πρόταση στην Αρετή, Η Μαρίκα επιστρέφει στο σπίτι, όπου ο Άλκης βάζει λόγια στον Σάββα για τη γυναικολόγο της Άσπας, προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντικές αποκαλύψεις. Τι θα δούμε απόψε, στις 21:00: Επεισόδιο 7 (Δευτέρα 10/11) Η παρουσίαση του project από την Αρετή στην Κωνσταντινούπολη στέφεται με απόλυτη επιτυχία, […]
Η Γη της Ελιάς: Τι θα δούμε απόψε στην αγαπημένη σειρά του Mega
Η Φρύνη ζει στιγμές τρόμου, ενώ ένα μοιραίο λάθος του Παρασκευά απειλεί να τινάξει τη σχέση τους στον αέρα Ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, αποκαλύψεις και δραματικές συγκρούσεις επιφυλάσσει απόψε η «Γη της ελιάς». Αναλυτικά όσα έρχονται στις 22:20, στο MEGA Ο Αντώνης, σε πανικό, θάβει το πτώμα της Στέλλας στον κήπο, αποφασισμένος να σβήσει κάθε […]
«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια την Πέμπτη και Παρασκευή
Ο Χάρι επιλέγει τη φυγή στο εξωτερικό απέναντι στην ανένδοτη στάση της Ελβίρας στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, σε νέο ραντεβού, Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA. Η επικείμενη άφιξη μιας πάμπλουτης πελάτισσας στο ξενοδοχείο φέρνει αναστάτωση στην ομάδα του HOTΕΛ ΕΛVIRA. Πώς θα αντιδράσουν όμως οι ήρωες […]