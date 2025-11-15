Οι ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», βρίσκονται αντιμέτωποι με τις εσωτερικές τους αντιφάσεις και τις κρυφές τους επιθυμίες. Οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν τώρα, θα κρίνουν όχι μόνο τις σχέσεις τους αλλά και την πορεία τους στο μέλλον.

Ο Μιχάλης απομακρύνεται από τη Μαρουσώ και παραδίδεται στη δυνατή έλξη που αισθάνεται για τη Χριστιάνα.

Η Αθηνά αποφασίζει να δώσει μία ευκαιρία στον γάμο της και ξανασμίγει με τον Τζον. Η εξέλιξη αυτή, όμως, προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στη Φιλιώ.

Ο Στάθης υποκύπτει στις πιέσεις της Αλεξάνδρας και ζητά από την Ερωφίλη να χωρίσουν.

Ένας άγνωστος βγάζει όπλο στο πάρτι γενεθλίων της μικρής Μαλένας.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 16 έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου:

Επεισόδιο 44 (Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Μαλένα λαχταράει να μείνει με τη Σοφία, αλλά ο Στέφανος της το απαγορεύει, γεγονός που προκαλεί συγκρούσεις. Ο Κουράκος καλεί τη Σοφία και την προειδοποιεί να είναι πολύ προσεκτική με το παιδί, καθώς θα έχει τα μάτια του συνεχώς πάνω της, αλλά εκείνη έχει κρυφή ατζέντα κι οργανώνει το σχέδιό της. Ο Μανώλης χαιρετά εγκάρδια την Άννα κι επιστρέφει στην Κρήτη και ο Πότης είναι πολύ ανήσυχος με το δέσιμο που έχουν αναπτύξει αυτοί οι δυο. Η Ερωφίλη εξομολογείται στη Χριστιάνα το ερωτικό της μπέρδεμα με τον Στάθη. Η Ασπασία συνεχίζει τα βασανιστήρια στον Δημοσθένη θίγοντας κυρίως τον ανδρισμό του. Η Αθηνά ζητά από τον Μιχάλη να γυρίσει πίσω στη δουλειά, ενώ ο Τζον προσπαθεί να «μαλακώσει» τη Φιλιώ. Η Χριστιάνα κάνει κίνηση προς τον Μιχάλη, διεκδικώντας δυναμικά μια θέση στη ζωή του. Η Ισμήνη ανακοινώνει στην Αριάδνη ότι είναι έγκυος. Η Ιουλία κλείνει τους λογαριασμούς της με τη Μάνη και φεύγει οριστικά.

Επεισόδιο 45 (Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η εγκυμοσύνη της Ισμήνης φέρνει μεγάλη χαρά στον Κουράκο και την Αριάδνη, όμως για τον Κωνσταντίνο δεν ισχύει το ίδιο. Η Χριστιάνα προσπαθεί να πείσει τον Μανώλη ότι όσα τους είπε είναι η αλήθεια, αλλά εκείνος δεν το δέχεται. Ο Στέφανος συμβουλεύεται τον Λυκούργο για το θέμα της συνεπιμέλειας, με τη Χάιδω να δυσανασχετεί, καθώς συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος ψάχνει για συμμάχους εντός της οικογένειας. Ο Στάθης ζητά από την Ερωφίλη να δρομολογήσει το διαζύγιό της κι εκείνη το συζητάει με τον Μανώλη. Ο αδελφός της, ωστόσο, την προειδοποιεί πως η Αλεξάνδρα θα αντιδράσει πολύ άσχημα σε όλο αυτό, αλλά η Ερωφίλη είναι διατεθειμένη να το τραβήξει στα

άκρα. Ο Μιχάλης αδειάζει την Μαρουσώ κι ενδίδει στη μεγάλη έλξη που νιώθει για τη Χριστιάνα. Η Αθηνά δίνει δεύτερη ευκαιρία στον Τζον, αλλά αυτό τη φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Φιλιώ. Ο Αντώνης κι η Χριστιάνα προφασίζονται ένα ψέμα προκειμένου να πάνε στη Μάνη και να γίνει η γνωριμία με τον Δημοσθένη. Η Βασιλική γνωρίζει τη Σοφία και, πάνω στην κουβέντα, αντιλαμβάνεται ότι ο γάμος της με τον Στέφανο κρέμεται από μια κλωστή.

Επεισόδιο 46 (Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Φιλιώ μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το σπίτι. Ωστόσο, η Αθηνά έχει συνεννοηθεί με τον Κουράκο, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει στη μικρή ένα μάθημα που θα το θυμάται για πάντα. Ο Μανώλης ακούει στην τηλεόραση για έναν κακοποιητή παιδιού και αποφασίζει να δράσει. Η Ασπασία εξακολουθεί να φέρεται σκληρά κι αδιάφορα στον Δημοσθένη, ακόμα και μπροστά στον Στάθη, ο οποίος στεναχωριέται για την κατάσταση του ξαδέλφου του. Κι ο Κωνσταντίνος, όμως, εξακολουθεί να κρατάει παγωμένη στάση απέναντι στην Ισμήνη. Ο Παυλής και ο Αντώνης, με αφορμή ένα πρόβλημα στο λατομείο, τσακώνονται άσχημα μεταξύ τους, και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Η Ασπασία δέχεται μια επαγγελματική πρόταση που την ξαφνιάζει. Η Αλεξάνδρα ρωτά, για μία ακόμη φορά, την Ερωφίλη αν σκοπεύει να διακόψει την ερωτική της σχέση με τον Στάθη. Η Ερωφίλη τής απαντά αρνητικά κι έτσι η Αλεξάνδρα προχωράει στη διακοπή της συνεργασίας με τους Μανιάτες. Ο Μανώλης μαχαιρώνει τον κακοποιητή, αλλά εκείνη τη στιγμή κάποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι…

Επεισόδιο 47 (Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 22:20)

Ο Μανώλης, σαστισμένος, φεύγει από το σπίτι του θύματος, χωρίς να ολοκληρώσει το έργο του. Ο εκβιασμός της Αλεξάνδρας «μουδιάζει» τον Στάθη, ενώ ο Τζον και ο Κωνσταντίνος του λένε να ζυγίσει σωστά την κατάσταση προτού τινάξουν τον συνεταιρισμό τους στον αέρα. Η Ασπασία διαπραγματεύεται την επαγγελματική πρόταση που της έγινε και πετυχαίνει μια πολύ καλή συμφωνία. Η Αθηνά ανακοινώνει στη Φιλιώ πως είναι και πάλι μαζί με τον Τζον. Η Ερωφίλη μαλώνει άσχημα με την Αλεξάνδρα και ζητά από τον Αντώνη να χωρίσουν, αλλά εκείνος την εκλιπαρεί να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στον γάμο τους. Ο Δημοσθένης σαστίζει όταν μαθαίνει πως η νέα αρχηγός της σπείρας είναι η Χριστιάνα και ότι συνδέεται με τα μεγάλα κεφάλια που εδράζονται στην Ιταλία. Η Άννα ενημερώνει τον Μανώλη ότι θα κατέβει στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τους φόβους του Πότη ότι προχωράει στη ζωή της. Η Βασιλική διεκδικεί δυναμικά τη θέση της δίπλα στον Στέφανο, αλλά η Σοφία δεν αργεί να την απειλήσει. Ο Στέφανος το μαθαίνει κι αποφασίζει να μη συναινέσει στη συνεπιμέλεια. Η εγκυμοσύνη τής Ισμήνης δεν ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς.

Επεισόδιο 48 + 49 (Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00)

Η Ισμήνη παίρνει αψήφιστα το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί, ενώ η Αριάδνη και ο Κουράκος φοβούνται την αντίδραση του Κωνσταντίνου. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος ξεκαθαρίζει στον Λυκούργο ότι δεν τον αφορά καθόλου αυτό το παιδί και θέλει πάση θυσία να προστατέψει την Ισμήνη. Ο Τζον πιέζει τον Στάθη να πάρει μια απόφαση σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης κι ο Στάθης οδηγείται σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει στην Ερωφίλη πως δεν μπορεί να ρισκάρει κι έτσι το ζευγάρι χωρίζει. Η Αθηνά μετακομίζει στου Τζον. Η Ασπασία υπογράφει συμβόλαιο για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα. Ο Στέφανος ετοιμάζει πυρετωδώς το πάρτι για τα γενέθλια της Μαλένας, όμως η μικρή παίζει κρυφό παιχνίδι πίσω από την πλάτη του, μετά από συνεννόηση με τη Σοφία. Ο Δημοσθένης ζητά από τον Αντώνη να απομακρύνει τη Χριστιάνα από τον Μιχάλη. Ο Μανώλης ενημερώνεται ότι ο κακοποιητής έζησε κι αποφασίζει να τον αποτελειώσει.

Η εξαφάνιση της Μαλένας τρομοκρατεί τον Στέφανο και τη Βασιλική, οι οποίοι αγνοούν το σχέδιο της Σοφίας. Η Σοφία δείχνει καλή θέληση κι επιστρέφει το παιδί στο σπίτι, ενημερώνοντας τον Στέφανο πως αυτό που έγινε της δίνει προβάδισμα στην κούρσα της συνεπιμέλειας. Η Ισμήνη ξεκαθαρίζει στον Κωνσταντίνο ότι δεν πρόκειται να κάνει έκτρωση, ενώ η Αριάδνη τρέμει μη συμβεί κάτι στο μωρό της. Ο Κουράκος κι η Μαρουσώ συνειδητοποιούν ότι ο serial killer ξαναχτύπησε, αλλά και πάλι δεν άφησε ίχνη. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης υποδέχεται την Άννα στην Κρήτη κι εκείνη του περιγράφει την επεισοδιακή πτήση που είχε με το αεροπλάνο. Η Δάφνη αρχίζει να ασφυκτιά μέσα στα ψέματα που έχει πει στον Παυλή. Ο Δημοσθένης μαθαίνει ότι ο Αντώνης έχει αρχίσει να προσεγγίζει την Αμαλία κι έχει τον νου του. Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να πλησιάσει την Ερωφίλη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Το πάρτι γενεθλίων της Μαλένας φτάνει, φίλοι και γνωστοί μαζεύονται για να της ευχηθούν, όμως ο κλόουν, αντί για μπαλόνια βγάζει όπλο…

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA