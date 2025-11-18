Στο σημερινό επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», οι ισορροπίες ανατρέπονται επικίνδυνα.

Η φυγή της Φιλιώς πυροδοτεί εξελίξεις, ενώ το σχέδιο της Αθηνάς και του Κουράκου υπόσχεται ένα σκληρό μάθημα για τη μικρή.

Ο Μανώλης επιτίθεται σε έναν κακοποιητή, αλλά αυτή τη φορά κινδυνεύει να πιαστεί…

Αναλυτικά όσα θα συμβούν απόψε στις 22:20:

Η Φιλιώ μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το σπίτι. Ωστόσο, η Αθηνά έχει συνεννοηθεί με τον Κουράκο, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει στη μικρή ένα μάθημα που θα το θυμάται για πάντα. Ο Μανώλης ακούει στην τηλεόραση για έναν κακοποιητή παιδιού και αποφασίζει να δράσει. Η Ασπασία εξακολουθεί να φέρεται σκληρά κι αδιάφορα στον Δημοσθένη, ακόμα και μπροστά στον Στάθη, ο οποίος στεναχωριέται για την κατάσταση του ξαδέλφου του. Κι ο Κωνσταντίνος, όμως, εξακολουθεί να κρατάει παγωμένη στάση απέναντι στην Ισμήνη. Ο Παυλής και ο Αντώνης, με αφορμή ένα πρόβλημα στο λατομείο, τσακώνονται άσχημα μεταξύ τους, και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Η Ασπασία δέχεται μια επαγγελματική πρόταση που την ξαφνιάζει. Η Αλεξάνδρα ρωτά, για μία ακόμη φορά, την Ερωφίλη αν σκοπεύει να διακόψει την ερωτική της σχέση με τον Στάθη. Η Ερωφίλη τής απαντά αρνητικά κι έτσι η Αλεξάνδρα προχωράει στη διακοπή της συνεργασίας με τους Μανιάτες. Ο Μανώλης μαχαιρώνει τον κακοποιητή, αλλά εκείνη τη στιγμή κάποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι…

Δείτε το trailer

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA