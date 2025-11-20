To Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 19.00, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φοράει τα γιορτινά του και δίνει το σύνθημα για την πιο μαγική εποχή του χρόνου.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ γεμίζει μουσική, φως, χαρά, καλώντας μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν μαζί τις στιγμές που μας ενώνουν. Τα τρία πανύψηλα έλατα στην Αγορά, τα λαμπερά πλατάνια στο Κανάλι και οι εντυπωσιακές φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος δημιουργούν ένα ζωντανό παραμύθι που ανοίγει την αυλαία των γιορτών. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει η ηθοποιός Ευγενία Σαμαρά.

Η έναρξη ανήκει στους Loop Quartet, τέσσερις φωνές που γίνονται όργανα, ρυθμός και μελωδία μεταμορφώνοντας κάλαντα, swing classics και pop anthems σε σύγχρονες πολυφωνικές εμπειρίες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κινείται από το λυρικό στο εκρηκτικό, από το “Carol of the Bells” έως το “Hallelujah”, προσφέροντας μια εμπειρία που ενώνει διαφορετικές γενιές και μουσικά ήδη.

Στη συνέχεια, τη σκηνή της Αγοράς αναλαμβάνει η Νίνα Μαζάνη, μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες της εγχώριας μουσικής σκηνής. Με την χαρακτηριστική της φωνή παρουσιάζει, μαζί με το εξαμελές σχήμα της, ένα πρόγραμμα γεμάτο swing και jazz διασκευές διεθνών επιτυχιών. Η καλλιτέχνις που έγινε γνωστή μέσα από τη νέα εκδοχή του τραγουδιού Η Νύχτα Μυρίζει Γιασεμί και έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας, φέρνει στο ΚΠΙΣΝ τη φρεσκάδα και το συναίσθημα μιας φωνής που ξεχωρίζει.

Την εορταστική εμπειρία συμπληρώνει το Φεστιβάλ Φωτιστικών ΕγκαταστάσεωνBioLumina, που φέτος εμπνέεται από τη βιοφωταύγεια — την ικανότητα της φύσης να παράγει φως. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, αλλά και Έλληνες δημιουργοί μεταμορφώνουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ένα ονειρικό οικοσύστημα με κάθε ένα από τα έργα να αφηγείται τη δική του ιστορία για τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, την τεχνολογία και το φως.

Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι επιστρέφει και φέτος, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γλιστρήσουν πάνω στον πάγο κάτω από τον αττικό ουρανό, ενώ το Makers’ Market, επιστρέφει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, μεγαλύτερο δίνοντας περισσότερο χώρο σε δημιουργούς και χειροτέχνες με ξεχωριστές ιδέες και δώρα γεμάτα φαντασία. Όλο το ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό χώρο γιορτής και δημιουργίας, όπου η μουσική, η τέχνη και η κοινότητα συναντιούνται για να μας θυμίσουν τη χαρά του να είμαστε μαζί.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ μάς προσκαλεί να κάνουμε μια παύση, να παρατηρήσουμε γύρω μας και να μοιραστούμε στιγμές θυμίζοντάς μας την αξία της κοινής εμπειρίας.

The Loop Quartet

Οι Loop Quartet είναι ένα φωνητικό σύνολο τεσσάρων καλλιτεχνών — της Ευγενίας Λιάκου, του Steve Μπέκα, της Λητώς Αμπατζή και του Αντώνη Βλάχου — που δημιουργούν μουσική αποκλειστικά με τη δύναμη της ανθρώπινης φωνής. Μέσα από τη χρήση looper και πολυφωνίας, συνδυάζουν στοιχεία από jazz, pop, swing και κλασικό ρεπερτόριο, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερη ζωντανή εμπειρία. Τα μέλη τους διαθέτουν μακρά πορεία στη μουσική, το θέατρο και το μιούζικαλ, με συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και κοινό χαρακτηριστικό την έμφαση στη φωνή ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.

Νίνα Μαζάνη

Η Νίνα Μαζάνη αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της εγχώριας μουσικής σκηνής. Με τη χαρακτηριστική της χροιά και την έντονη σκηνική της παρουσία, κινείται με άνεση ανάμεσα στον ελληνόφωνο και τον αγγλόφωνο στίχο, αναζητώντας πάντα νέους τρόπους μουσικής έκφρασης.

Συστήθηκε καλλιτεχνικά στο ευρύ κοινό το καλοκαίρι του 2022 με τη δική της εκδοχή στο τραγούδι Η Νύχτα Μυρίζει Γιασεμί, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ενώ πρόσφατα ξεχώρισε με τη νέα ερμηνεία της στο Είναι Εντάξει Μαζί μου του Κώστα Λειβαδά.

Το 2023 συνεργάστηκε με τη Μαρινέλλα στη μουσικοχορευτική παράσταση «Σήμερα…», ενώ την περσινή σεζόν βρέθηκε στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου στην παράσταση «Sweet Dreams». Το καλοκαίρι του 2024 άνοιξε τις συναυλίες του APON σε όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανοδική της πορεία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

29 Νοεμβρίου στις 19.00: Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 19.00 το ΚΠΙΣΝ φωταγωγείται σε μια λαμπερή γιορτή με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά και ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Τα τρία πανύψηλα έλατα δεσπόζουν στην Αγορά, τα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, ντυμένα με χιλιάδες λαμπιόνια, ανάβουν και η σκηνή στήνεται για να υποδεχτεί, αρχικά, το πολυφωνικό συγκρότημα The Loop Quartet και, στη συνέχεια, τη Νίνα Μαζάνη, μια από τις πιο δυναμικές νέες παρουσίες της εγχώριας μουσικής σκηνής, που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο swing και jazz διασκευές διεθνών επιτυχιών. Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι και οι πατινέρ στο Παγοδρόμιο, που χορεύουν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, συμπληρώνουν το σκηνικό.

Η γιορτή της 29ης Νοεμβρίου θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ αλλά και μέσω live streaming στο David Geffen Hall του Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center.

Παγοδρόμιο στο Κανάλι

Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει και φέτος και καλεί όλους τους πατινέρ, έμπειρους και μη, να χορέψουν στον πάγο ακούγοντας τις αγαπημένες τους χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Οι επισκέπτες βρίσκουν το Παγοδρόμιο, όπως πάντα, στη βόρεια όχθη του Καναλιού, όπου, εκτός από το πατινάζ, μπορούν να απολαύσουν το φωτισμένο υπερθέαμα του ΚΠΙΣΝ και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια, καθώς στροβιλίζονται με τα παγοπέδιλά τους.

Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά, από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, 10.00 το πρωί με 10.00 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία του με το ΚΠΙΣΝ, στηρίζοντας, ως Μεγάλος Χορηγός του Παγοδρομίου, για ακόμη μία χρονιά το γιορτινό πρόγραμμα και τις δράσεις που προσφέρουν χαρά και φωτίζουν την πόλη. Η εταιρεία δίνει ενέργεια σε στιγμές που ενώνουν τους ανθρώπους και γεμίζουν το χειμώνα με ζεστασιά και χαμόγελα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σας περιμένει στο Παγοδρόμιο, για να ζεστάνει τις μέρες των γιορτών και να κάνει τη φετινή εμπειρία ακόμα πιο φωτεινή — με την ενέργεια που μας φέρνει κοντά.

Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Aκόμη μια χρονιά, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ρίχνει φως στις γιορτές και προσκαλεί τους επισκέπτες του σε μια φαντασμαγορική εμπειρία. Έξι εντυπωσιακές φωτιστικές εγκαταστάσεις σημαντικών διεθνών και Ελλήνων καλλιτεχνών αποτελούν τη φετινή επιλογή για τη θεματική «BioLumina», που εμπνέεται από τη βιοφωταύγεια, την ικανότητα ορισμένων ζωντανών οργανισμών να παράγουν και να εκπέμπουν φως.

Με έργα διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών, αλλά και με τη συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών που επιλέχθηκαν μέσα από ανοιχτή πρόσκληση του ΚΠΙΣΝ, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, κάθε μέρα, από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, από τις 17.00 έως τα μεσάνυχτα, με ελεύθερη είσοδο, σε έναν χώρο συνάντησης, όπου η τέχνη γίνεται διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο και το φως.

Φυτά, ζώα, άνθρωποι, ιδέες και συναισθήματα συνυφαίνονται σε ένα απέραντο δίκτυο σχέσεων, σε μια εμπειρία που εξερευνά τη συνέργεια της φύσης με την τεχνολογία: πεταλούδες αναδύονται στα Φυτεμένα Δώματα (On the Wings of Freedom του στούντιο Aether & Hemera), πικραλίδες αιωρούνται στον Θόλο (Light a Wish του OGE Group), ένα φωτεινό πουλί διαγράφει τροχιές πάνω από το Ξέφωτο (Un Oiseau de Passage της ομάδας Luminariste), ένα πολικό αστέρι καθρεφτίζεται στους Πίδακες Νερού (Polaris του Jun Ong) και μια φάλαινα ξεπροβάλλει στον Μεσογειακό Κήπο (Whale Galaxy του Βαγγέλη Ξενοδοχίδη, έργο που επιλέχθηκε μετά την ανοιχτή πρόσκληση σε Έλληνες δημιουργούς από το ΚΠΙΣΝ και την COSMOTE TELEKOM).

Τέλος, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά το έργο Πομπή των Ελένη Μαραγκάκη και Γιώργου Νίκα, δημιουργώντας ένα τοπίο από στήλες φωτός LED τοποθετημένες εκατέρωθεν του κεντρικού μονοπατιού που οδηγεί στο Πάρκο, ξεκινώντας από τη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Δοϊράνης.

Δεκέμβριος στο ΚΠΙΣΝ: ένας μήνας γιορτής

Όλο τον Δεκέμβριο ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, συναυλίες, DJ sets, προβολές ταινιών, χριστουγεννιάτικη αγορά και πολλές εκπλήξεις περιμένει τους επισκέπτες!

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια

Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των γιορτών, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύουν στον Φάρο από τις 21 Δεκεμβρίου και για δώδεκα παραστάσεις. Φέτος, η θεατρική ομάδα «Συντεχνία του Γέλιου», πιστή στο όραμά της για ένα θέατρο για παιδιά με κοινωνική ευαισθησία και ρεαλιστικές ιστορίες που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, παρουσιάζει την παράσταση Επείγοντα Χριστούγεννα, μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αληθινή μαγεία των γιορτών. Σκηνοθετεί ο Βασίλης Κουκαλάνι, ενώ τη μουσική της παράστασης γράφουν ο Σπύρος Γραμμένος και η Άννη Θεοχάρη.

Συναυλίες

Στις 15 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία του El Sistema Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Σπύρο Γραμμένο, την Πέννυ Μπαλτατζή, τη Sugahspank! και τον MC Yinka, σε μια μουσική σύμπραξη που επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια, μεταφέροντας τα από το χθες στο σήμερα και αποκαλύπτοντας τη διαχρονική τους δύναμη. Τη διεύθυνση της ορχήστρας αναλαμβάνει η Κυριακή Κουντούρη, ενώ τη διεύθυνση της χορωδίας η Βάγια Παπαγιαννοπούλου.

Στις 22 Δεκεμβρίου, και πάλι στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κορνήλιου Μιχαηλίδη, παρουσιάζει μια άκρως χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη Σουίτα από τον Καρυοθραύστη του P. I. Tchaikovsky, τις δύο σουίτες Peer Gynt του Edvard Grieg, καθώς και το Festive Overture Op. 96 του Dmitri Shostakovich.

Στις 29 Δεκεμβρίου το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται για τρίτη φορά τους Σολίστες της Βενετίας (I Solisti Veneti), την πιο φημισμένη Ορχήστρα Δωματίου της Ιταλίας, μαζί με τη διακεκριμένη Ελληνίδα κοντράλτο Μαρίτα Παπαρίζου. Στη συναυλία με έργα μπαρόκ μουσικής των Scarlatti, Vivaldi, Gluck, Händel, Porpora και Corelli, την ορχήστρα διευθύνει ο καταξιωμένος μαέστρος Giuliano Carella. Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ιταλικής Πρεσβείας.

Tέλος, η εορταστική περίοδος ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου στην Αγορά με ένα μουσικό αφιέρωμα στον Woody Allen με τίτλο «New Orleans Jazz: The Storyville Ragtimers play Woody Allen». Οι Storyville Ragtimers αντλούν έμπνευση από τη φιλμογραφία του διάσημου σκηνοθέτη και παρουσιάζουν μία συναυλία όπου η τζαζ συναντά τη μεγάλη οθόνη και η Νέα Υόρκη του ʼ30 ξαναζωντανεύει μέσα από εμβληματικά μουσικά κομμάτια που έντυσαν μελωδικά τις ταινίες του.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Όπως κάθε χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του. Η περίφημη Παραμονή Πρωτοχρονιάς του ΚΠΙΣΝ, που έχει πλέον καθιερωθεί ως το πρωτοχρονιάτικο ραντεβού χιλιάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας, τα έχει όλα: εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, πατινάζ στο Παγοδρόμιο μέχρι τις 02.00, οικοδεσπότη τον Ζερόμ Καλούτα, συναυλία της Alexandra Sieti, DJ set με τον Sunshine Pedro και, βέβαια, τον πρώτο αγώνα δρόμου του έτους, τον SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», υπό την επιστημονική επίβλεψη του Sports Excellence / Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ. Μείνετε συντονισμένοι καθώς οι εγγραφές θα ανοίξουν σύντομα!

360° Pop–Up Bar στον Φάρο

Με πανοραμική θέα -από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη- και φόντο τις φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το 360° Pop–Up Bar, σχεδιασμένο από την αρχιτέκτονα – σκηνογράφο Ελίνα Λούκου, έρχεται, από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, να καθιερωθεί ως το απόλυτο σημείο συνάντησης του γιορτινού ΚΠΙΣΝ.

Γνωστοί DJs και μουσικοί παραγωγοί στα decks, από τις 19.30 έως τις 22.00, και μια μεγάλη λίστα από λαχταριστά, εορταστικά κοκτέιλ με METAXA, ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Park Your Cinema: Christmas Edition

Η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη έκδοση! Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, οι επισκέπτες δίνουν ραντεβού στις 18.00 στο Park Kiosk του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια. Το πρόγραμμα επιμελείται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Από τις 13 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου, το Christmas Makers’ Market έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά για να μετατρέψει τον Πευκώνα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Μικρές επιχειρήσεις και νέοι δημιουργοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν με τους επισκέπτες πρωτότυπα, χειροποίητα αντικείμενα, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση στις χριστουγεννιάτικες αγορές. Δημιουργικά εργαστήρια, DJ sets, αναγνώσεις βιβλίων, face painting και πολλές ακόμη εκπλήξεις συμπληρώνουν την εικόνα μιας ζωντανής αγοράς μέσα στο ολόφωτο σκηνικό του Πάρκου.

Περισσότερες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες για όλους

Τέλος, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί, επίσης, εργαστήρια για παιδιά σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, happenings-έκπληξη και pop–up συναυλίες στην Αγορά, αθλητικά προγράμματα με γιορτινό «χρώμα», αλλά και μία σειρά από δυναμικές μουσικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council. Παράλληλα, μοσχομυριστά χριστουγεννιάτικα μπισκότα και cupcakes, λαχταριστά μελομακάρονα και panettone, κρέπες και βάφλες, ζεστή σοκολάτα και κρασί, κοκτέιλ, σούπες και πολλές άλλες γιορτινές γευστικές προτάσεις, περιμένουν τους επισκέπτες στα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ, ενώ το SNFCC Store προτείνει και φέτος πολλά ξεχωριστά δώρα.