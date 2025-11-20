Ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, κ. Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε στην εκπομπή Line News του Mega, με τον Νίκο Ευαγγελάτο τη μεγάλη κομπίνα της «συμμορίας του καζίνο», καθώς όπως ανέφερε πριν γίνει αστυνομικός είχε δουλέψει σε τέτοια μαγαζιά ως ελεγκτής.

«Από τις πιάτσες των ταξί μέχρι το εστιατόριο ήταν γεμάτο τοκογλύφους. Έδιναν χρήματα σε κάποιον που τα έχανε και την επόμενη μέρα έπαιρναν πίσω παραπάνω», τόνισε ο κ. Καλλιακμάνης.

«Στο καζίνο γίνονταν πολλά, πολλές παρανομίες. Κάποιοι μέ επιασαν κα μου λένε “εδώ θα μποιράζουμε σε κάποιους το χρήμα. Πως; Πολύ εύκολα και πολύ δύσκολα να το καταλάβουν αυτοί που ήταν επάνω στη ρουλέτα.

Υπήρχε ο σεφ, ο οποίος καθόταν επάνω στο καρεκλάκι και κοίταζε τα στοιχήματα, ο ελεγκτής, υπήρχε ο γκρουπιέρης ο οποίος έβαζε τα στοιχήματα κάποιες φορές και υπήρχαν και οι κάμερες. Για να γίνει η κομπίνα έπρεπε όλοι αυτοί να είναι συνεννοημένοι αλλά και ο “στημένος” παίκτης.

Έστω ότι κάποιος ήταν ο παίκτης. Ζητούσε μάρκες με χρώμα, του έδιναν ό,τι χρώμα ήταν διαθέσιμο, παραδείγματος χάρη κίτρινο χρώμα. Ο παίκτης δηλαδή παίζει με κίτρινο. Παίζει κάποιους αριθμούς, γυρνάει ρουλέτα από το γκρουπιέρη και πέφτει το 25 κόκκινο. Υπάρχουν στοιχήματα πάνω στο 25, ο παίκτης όμως με το κίτρινο δεν έχει ποντάρει σε αυτό, έχει ποντάρει αλλού. Μόλις πέφτει 25 κόκκινο, ο γκρουπιέρης έχει ένα πλαστικό αντικείμενο το οποίο το βάζει επάνω στον αριθμό που πέφτει για να μη μπουν στοιχήματα από πάνω. Κάτω όμως από αυτό το πλαστικό έχει και 3-4 μάρκες κίτρινο και λέει 25 κόκκινο, το τοποθετεί πάνω και αμέσως ο στημένος παίκτης έχει πιάσει τρία play που σημαίνει επί 34 του καθένα» εξηγεί ο κ. Καλλιακμάνης.