Το ξέσπασμα του Θέμη Αδαμαντίδη προκάλεσε η εμπλοκή του ονόματός του με τον φερόμενο ως «αρχηγό» του κυκλώματος απάτης που δρούσε στο καζίνο Λουτρακίου, παραδεχόμενος ότι τον γνωρίζει ως άνθρωπο, αλλά δεν ξέρει με τι ασχολείται.

«Εγώ είμαι τραγουδιστής και ό,τι χρήματα βγάζω, είναι και μόνο από το τραγούδι. Δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν κάνω άλλες δουλειές, δεν μπλέκομαι με εταιρείες, δεν μπλέκομαι με συνεταίρους, με συνεταιριλίκια και τέτοια» είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και τόνισε: «Ας με αφήσουν ήσυχο. Εγώ τραγουδάω! Εγώ τραγουδάω! Ο άνθρωπος αυτός, εγώ τον ξέρω μια χαρά. Εγώ, όταν έρχεται κόσμος και με γνωρίζει, δεν ζητάω το ποινικό μητρώο του, ούτε γνωρίζω και τι μπορεί να κάνει. Έρχεται να μου δώσει κάποια συγχαρητήρια, άντε να βγει και μια φωτογραφία».

Ο Θέμης Αδαμαντίδης αναφέρθηκε και σε φωτογραφία του με τον κατηγορούμενο για την υπόθεση 53χρονο, λέγοντας: «Έχετε μια φωτογραφία από τα δικαστήρια, ο οποίος άνθρωπος ήρθε, μου άνοιξε λίγο δρόμο να περάσω, γιατί είδε όλο αυτό που συνέβαινε και εγώ έπρεπε να φύγω, να πάω στη δουλειά μου, οπουδήποτε και με σταματούσε κόσμος και δημοσιογράφοι και ο άνθρωπος μου άνοιξε λίγο δρόμο και βρήκατε αυτή τη φωτογραφία να μπερδέψετε εμένα, το δικό μου το όνομα σε τέτοια πράγματα;». «Είναι ντροπή, ρε παιδιά και άδικο. Είναι άδικο!» τόνισε ο τραγουδιστής.

Απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις αν γνωρίζει τον 53χρονο, παραδέχθηκε ότι «τον είδα κάποια στιγμή που είχε έρθει σ’ ένα μαγαζί που ήμουν, μήνες, πολλούς μήνες. Έχω να τον δω στην πραγματικότητα τετ-α-τετ, έχω να τον δω οκτώ μήνες, ένα χρόνο. Ούτε ραντεβού κάναμε και βρισκόμασταν».