Οι επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν έως και το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Από το Σάββατο και μετά, η κίνηση πολικής αέριας μάζας από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την Ελλάδα αναμένεται να ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία. Η μεταβολή αυτή θα κάνει την ατμόσφαιρα πιο σταθερή, ωστόσο θα φέρει χιόνια σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, πιθανόν και σε χαμηλότερα υψόμετρα προς τα βορειοδυτικά, όπως στη Φλώρινα.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί τους αγρότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στις αρχές της νέας εβδομάδας αναμένονται συνθήκες παγετού κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες.

Όπως σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ακολουθούν χαρακτηριστικοί χάρτες από το προγνωστικό σύστημα που αποτυπώνουν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τη μεταβολή των καιρικών συνθηκών.