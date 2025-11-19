Ο μέσος της Νάπολι έγινε… υποψήφιος για Χρυσή Μπάλα στα μάτια πολλών, χάρη στο απίθανο γκολ που πέτυχε μόλις στο 3ο λεπτό του «τελικού» της Σκωτίας απέναντι στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο ΜακΤόμινεϊ εκτέλεσε με εντυπωσιακό ψαλιδάκι, δίνοντας το προβάδισμα στη Σκωτία και βάζοντας φωτιά στο κατάμεστο Χάμπντεν Παρκ.

Παρότι οι Σκωτσέζοι ισοφαρίστηκαν δύο φορές – ακόμη και με τη Δανία να παίζει με δέκα παίκτες στο δεύτερο μέρος – κατάφεραν τελικά να επικρατήσουν 4-2 και να κλείσουν θέση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Είναι η πρώτη φορά από το 1998 που θα βρεθούν σε τελική φάση.

Κι όμως, παρά το τρομερό σουτ του Κίεραν Τίρνι και την απίστευτη λόμπα του Κένι ΜακΛιν από τη μεσαία γραμμή που «κρέμασε» τον Κάσπερ Σμάιχελ, το γκολ που συζητήθηκε περισσότερο ήταν εκείνο του ΜακΤόμινεϊ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Στιβ Κλαρκ το χαρακτήρισε «το καλύτερο ψαλιδάκι που έχω δει», ενώ πολλοί φίλαθλοι έφτασαν στο σημείο να τον συγκρίνουν με τον Μάικλ Τζόρνταν. Την ίδια σύγκριση με τον θρύλο του NBA έχει δεχθεί στο παρελθόν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι αναφορές αφορούν κυρίως το εξαιρετικό άλμα του Πορτογάλου, που έχει φτάσει μέχρι τα 2,98 μέτρα. Ωστόσο, τώρα το εμβληματικό ψαλιδάκι του Ρονάλντο απέναντι στη Γιουβέντους το 2018 συγκρίνεται απευθείας με αυτό του ΜακΤόμινεϊ.

Το γκολ του Ρονάλντο είχε καταγραφεί σε ύψος επαφής 2,38 μ. Παρόλα αυτά, πολλοί αναρωτήθηκαν αν ο Σκωτσέζος μπορεί να το ξεπέρασε.

Ο ΜακΤόμινεϊ είναι μάλιστα τέσσερα εκατοστά ψηλότερος από τον πρώην συμπαίκτη του στη Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με έναν φίλαθλο που έκανε – όπως ο ίδιος παραδέχθηκε – «πολύ πρόχειρους υπολογισμούς», η επαφή της μπάλας έγινε στα 2,53 μ.

Ο συγκεκριμένος χρήστης του X (@David_Rudnick) χρησιμοποίησε ως μέτρο τη διάμετρο μιας μπάλα adidas 22 εκατοστών και «στοίβαξε» έντεκα και κάτι μπάλες πάνω στη φωτογραφία για να προκύψει το εκτιμώμενο ύψος.

Πηγή: TheSun