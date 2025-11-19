Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 ημέρες φυλάκιση με αναστολή από δικαστήριο της Δανίας, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο που περιείχε ανήλικα άτομα.

Ο διεθνής Νορβηγός ομολόγησε ότι είχε μοιραστεί μέσω Snapchat το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, διάρκειας 27 δευτερολέπτων, σε περιστατικό που σημειώθηκε πριν από δύο χρόνια, όταν αγωνιζόταν στη Δανία με τη Νόρτζελαντ.

Σύμφωνα με τη «Verdens Gang», ο δικαστής Ματίας Άικε χαρακτήρισε την ποινή «κίτρινη κάρτα», ενώ η εισαγγελία είχε ζητήσει 20ήμερη φυλάκιση χωρίς αναστολή. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής είχε πρόσφατα απολογηθεί δημόσια, κάνοντας λόγο για «ηλίθιο λάθος» και εκφράζοντας συγγνώμη προς το θύμα.

Η νορβηγική ομοσπονδία θεωρεί την υπόθεση λήξασα. Ο Σέλντερουπ αγωνίστηκε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Εσθονία και έμεινε στον πάγκο στη νίκη με 4-1 επί της Ιταλίας την περασμένη Κυριακή (16/11), αποτέλεσμα που επισφράγισε την πρώτη πρόκριση των Σκανδιναβών σε Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια.