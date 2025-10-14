Ο Βιθέντε Ροντρίγκεθ, παίκτης «έμβλημα» της Βαλένθια μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, που του έχουν προκαλέσει οι τραυματισμοί σε αστραγάλους και ισχία που αντιμετώπισε στην καριέρα του. Ο Ισπανός, που εμφανίστηκε 38 φορές με την φανέλα της Εθνικής Ισπανίας, κατέκτησε με τη Βαλένθια ένα Κύπελλο UEFA και δύο πρωταθλήματα.

Ο Ισπανός διεθνής δήλωσε σε συνέντευξή του σε ισπανικό Μέσο:

«Μπορώ λίγο-πολύ να ζήσω μια αξιοπρεπή ζωή, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, όπως να κάνω ποδήλατο με τον γιο μου ή να παίξω τένις. Δεν μπορώ να βάλω μεγάλο βάρος στον αστράγαλό μου παρότι έχω κάνει δύο επεμβάσεις εκεί και άλλες τρεις στο ισχίο μου. Είναι αδύνατο για μένα να είμαι όρθιος για πολλά λεπτά, αλλά ακόμη κι όταν κάθομαι για πολλή ώρα νιώθω να καίγομαι. Έτσι κάθομαι, σηκώνομαι μετά από λίγο, ξανακάθομαι, ξανασηκώνομαι…»