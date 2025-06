Η Αιτάνα Μπονμάτι διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, μόλις τέσσερις μέρες πριν την έναρξη του Women’s EURO 2025.

H Ισπανίδα χαφ έχει συμβάλει τα μέγιστα στις επιτυχίες των τελευταίων ετών για την Εθνική Ισπανίας, με πιο χαρακτηριστικές την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κύπελλου το 2023 και το Nations League πέρυσι. Η δύο φορες νικήτρια της χρυσής μπάλας μετράει 78 συμμετοχές με το εθνόσημο σκοράροντας 30 φορές.

Η Ισπανία «ρίχνεται» στην μάχη του Women’s EURO 2025 την Πέμπτη 3/7 στις 22:00 απέναντι στην Πορτογαλία. Το όμιλο συμπληρώνουν Βέλγιο και Ιταλία και η ενδοχόμενη απουσία της αποτελεί σημαντικό πλήγμα.

